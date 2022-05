Considerato quanto utilizziamo il cellulare ogni giorno, non possiamo andare avanti con una batteria che dura solo fino a metà giornata. Eppure, questo è quello che succede a tantissimi utenti. Può dipendere dal fatto che la batteria è sempre più vicina alla fine della sua vita naturale. Infatti, generalmente le batterie degli smartphone riescono a rimanere a livelli più o meno soddisfacenti per circa due anni, dopodiché comincia il decadimento.

Questo lasso di tempo, però, si potrebbe accorciare molto a causa delle nostre cattive abitudini. Direi, quindi, che è il caso di correre ai ripari, soprattutto perché una batteria malfunzionante spesso ci spinge a cambiare lo smartphone.

Ad esempio, potremmo cominciare disattivando tutte le funzioni che rimangono sempre attive anche quando non ne abbiamo bisogno. Tra queste ci sono il collegamento a Internet, NFS, Bluetooth e GPS, per non parlare delle applicazioni che ci mandano notifiche a cui non siamo interessati.

Quando si tratta di risparmiare batteria, però, c’è una domanda che si fanno in molti. È meglio ricaricare il telefono lasciandolo spento o acceso?

Ecco perché abbiamo sempre sbagliato a caricare il cellulare in questo modo e come rimediare

I caricabatterie e gli smartphone attuali sono settati in modo da raggiungere la carica ottimale in automatico. Questo avviene sia quando il cellulare è spento che quando è acceso. Da questo punto di vista, infatti, non ci sarebbe differenza fra l’una e l’altra opzione. Ci sono, però, dei casi in cui una potrebbe effettivamente essere più conveniente dell’altra.

Innanzitutto, se vogliamo ricaricare il telefono più in fretta la cosa migliore è lasciarlo spento. In questo modo, infatti, il cellulare non spreca energie con le varie funzioni e la batteria arriverà al massimo più in fretta. Ecco perché abbiamo sempre sbagliato a tenere il cellulare acceso quando siamo di corsa e abbiamo bisogno di avere il telefono carico il prima possibile.

Il secondo caso in cui tenere il cellulare spento durante la ricarica è più conveniente è quando effettuiamo questa operazione per la prima volta. Quando lo acquistiamo, infatti, lo riceviamo con una carica a metà. Prima di cominciare a utilizzarlo, sarebbe meglio lasciarlo spento e collegarlo al caricabatterie per circa tre ore.

In tutti gli altri casi possiamo tranquillamente lasciare il telefono acceso mentre lo carichiamo. L’importante è evitare di utilizzarlo per non stressare inutilmente la batteria, riducendone la durata. Questo è solo uno dei piccoli accorgimenti che ci permettono di far durare la batteria più a lungo.

