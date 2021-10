Dopo i torridi mesi estivi che quest’anno ci hanno messo a dura prova è arrivato il momento di riaccendere i termosifoni.

Con l’autunno ed i primissimi freddi non c’è niente di meglio del rientrare a casa e trovare un bel tepore ad attenderci.

Tuttavia molti di noi, complici le vacanze e gli impegni di tutti i giorni, difficilmente avranno ritagliato del tempo per la manutenzione dei termosifoni.

È allora questo il momento migliore per rimboccarsi le maniche e rimetterli a nuovo prima di accenderli per la prima volta.

Con qualche trucchetto ed alcuni prodotti che possiamo facilmente reperire anche in casa è possibile assicurarne il buon funzionamento.

Inoltre la pulizia dei termosifoni è fondamentale anche per la salute di chi abita la casa.

Un calorifero ben tenuto e igienizzato infatti assicura un’aria decisamente più salubre e libera da polveri, muffe ed acari.

Come pulire a fondo i termosifoni dentro e fuori più un trucco per risparmiare sulla bolletta

I termosifoni più diffusi ed anche quelli più complicati da pulire sono sicuramente quelli in ghisa.

Nonostante questo, i consigli che presenteremo sono ottimi anche per quelli in alluminio.

Vediamo dunque come pulire i termosifoni dentro e fuori più un trucco per risparmiare sulla bolletta, che purtroppo con i rincari è destinata ad aumentare.

La prima cosa da fare è rimuovere la polvere.

Per evitare che durante le operazioni si disperda in giro per casa si può mettere un canovaccio umido sia dietro al termosifone che sotto.

Esistono poi delle specifiche spazzole dal valore di pochissimi euro, per togliere il grosso dello sporco.

Poi con l’azione combinata di aspirapolvere e phon (a velocità media e con aria fredda) si può procedere a spazzare via ogni residuo di polvere.

Un passaggio indispensabile riguarda la valvola, sotto la quale posizionare una bacinella e far defluire tutta l’acqua sporca.

Accortezze, trucchi e un’astuzia per risparmiare

Per l’esterno si può preparare una pasta leggermente abrasiva con tre misurini di sapone di Marsiglia ed un cucchiaino di bicarbonato.

Si potrà procedere poi alla pulizia con l’aiuto di una spugna, per poi sciacquare il tutto ed asciugare.

Per pulire il retro si può intingere nella soluzione un vecchio mestolo o una stecca ricoperte da un panno avendo cura di non sporcare il muro.

Allo stesso modo si potrà strizzare il panno per passarlo di nuovo e lavare via il tutto.

Si raccomanda anche qui un ultimo passaggio per l’asciugatura; sarà qui infatti che possiamo mettere un foglio di alluminio.

Questo ci aiuterà a risparmiare notevolmente evitando la dispersione del calore.

Ecco, quindi, come pulire a fondo i termosifoni dentro e fuori più un trucco per risparmiare sulla bolletta.

Uno stratagemma che avevamo già presentato in un articolo precedente dal titolo “Come risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica con queste astuzie d’arredo più un trucchetto”.

Qui si possono trovare tanti altri spunti interessanti per evitare stangate nella bolletta.