Manca davvero pochissimo all’arrivo dell’estate e, oltre al vestiario, ben presto cambieranno anche le nostre ricette. Infatti, tra non molto, piatti caldi, sostanziosi e laboriosi lasceranno il posto a piatti freschi, veloci e super leggeri.

In questo periodo, tra gli ingredienti che possiamo consumare più spesso troviamo i fagiolini. Questi ultimi, come abbiamo visto in altri articoli, possiedono delle straordinarie proprietà nutrizionali e sono anche molto versatili e comodi da gestire in cucina. Infatti, dopo averli lessati e lasciati raffreddare, essi si possono mangiare subito o anche conservare in frigorifero per un paio di giorni.

Oltre a questo, i fagiolini sono anche perfetti da consumare in svariati modi. Ad esempio, si possono servire come contorno ad un secondo, di carne o pesce, o come condimento all’interno della pasta. Oppure, si possono anche consumare da soli, magari conditi con olio, sale, spezie e altro. Insomma, abbiamo proprio l’imbarazzo della scelta.

Nelle prossime righe sveleremo una ricetta davvero molto particolare di cui non si potrà fare a meno una volta realizzata. Infatti, abbineremo i fagiolini ad altri ingredienti freschissimi per dar vita ad un delizioso contorno, perfetto da mangiare anche al mare. Per preparare questa ricetta avremo bisogno di:

350 g di fagiolini;

2 patate;

50 g di basilico;

30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato;

30 g di pecorino grattugiato;

5 cucchiai di olio EVO;

1 spicchio di aglio;

30 g di pinoli;

sale.

Un contorno fresco e genuino che ci accompagnerà per tutta l’estate anche sotto l’ombrellone

Per prima cosa, laviamo bene i nostri fagiolini, priviamoli delle estremità e versiamoli in abbondante acqua salata per circa 10 minuti. Dopo di che scoliamoli e mettiamoli da parte in una ciotola.

Nel frattempo, in un’altra pentola, facciamo bollire le patate, precedentemente lavate, preservando la buccia. Trascorsi circa 20 minuti, scoliamole, eliminiamo la buccia e tagliamole a cubetti. A questo punto inseriamole all’interno della ciotola, insieme ai fagiolini, ed occupiamoci del pesto.

Quindi, laviamo bene il basilico, asciughiamolo e priviamolo dei gambi. Poi, inseriamo le foglie all’interno di un mixer insieme ai formaggi, i pinoli, l’aglio, l’olio e il sale. Una volta ottenuto un ottimo pesto, versiamolo nella ciotola e mescoliamolo insieme ai fagiolini e alle patate. Quindi, ecco un contorno fresco e genuino da realizzare anche in pochissimo tempo. Per completare l’opera, infine, potremmo anche aggiungere delle mandorle spellate e un filo di olio EVO a crudo.

