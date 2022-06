L’estate si sta avvicinando. Mancano pochi giorni per ufficializzare la stagione consacrata alle vacanze e al riposo. Ci aspettano mare e montagna e sveglie finalmente che non suonano presto obbligandoci ad alzarci. Solo che, per molti, il fatto di dover affrontare la cosiddetta prova costume potrebbe diventare un problema psicologico. Ci imbarazza, magari, presentarci in spiaggia con qualche chilo di troppo, eredità degli scorsi mesi, che non siamo riusciti a scacciare. Abbiamo provato, probabilmente, a sottoporci a diete, rinunciando anche a mangiare determinati alimenti, ma con risultati ancora non soddisfacenti.

Correre fa dimagrire, ma anche questa attività brucia calorie

Del resto, ci viene sempre detto che è fondamentale abbinare, a un sano regime alimentare, anche attività fisica. E la corsa, indubbiamente, è tra le preferite per chi voglia perdere rapidamente peso. Facendo, però, grande attenzione. Correre ci sembra la cosa più naturale del mondo, ma, soprattutto ora che fa caldo, potrebbe crearci non pochi problemi.

La bella notizia è che non solo con sport e dieta, ma ecco come perdere peso anche senza fare nulla. Del resto, molte persone non hanno tutta questa voglia di sudare e darsi da fare. O di rinunciare a un buon piatto di pasta, visto che si potrebbe mangiarla tutti i giorni e dimagrire, con regole precise. È sorprendente scoprire che anche il semplice non far niente ci fa perdere peso. Ad esempio, secondo l’università di Harvard, a seconda del nostro peso, si possono perdere dalle 19 alle 26 calorie, ogni 30 minuti di sonno. Leggere un buon libro, da seduti, comporta una perdita di peso dalle 34 alle 47 calorie, ogni mezz’ora.

Non solo con sport e dieta, ma ecco come perdere peso e bruciare 126 calorie anche senza fare nulla

Quante volte ci troviamo in fila, in posta o alle casse del supermercato, maledicendo la coda? Faremmo male, perché, in realtà, stare in coda fa bruciare dalle 28 alle 41 calorie ogni 30 minuti. Lo stesso spingere il carrello al super è attività fisica che comporta dalle 85 alle 126 calorie eliminate. Così come il semplice cucinare. Qui, si va dalle 57 alle 84 calorie. Esistono poi dei consigli pratici per dimagrire anche senza dieta. Mangiare a orari regolari è il primo. Così come masticare lentamente. Imparare a fare piccoli spuntini per non sedersi a tavola affamati. Evitare i piatti cotti o precotti ricchi di sale. Dormire bene ed evitare, quando possibile, situazioni stressanti.

