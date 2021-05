Chissà quante volte ci saremo arrabbiati sentendo il bucato uscire dalla lavatrice non particolarmente profumato. Per non dire addirittura, puzzolente. Colpa del detersivo o dell’ammorbidente? Investiti quotidianamente dalle martellanti pubblicità televisive, saremo andati sicuramente alla ricerca di qualche nuovo prodotto. Magari, spendendo anche un bel po’ di soldi. Eppure, bastano solo questi due incredibili errori perché il bucato della lavatrice puzzi perciò facciamo attenzione a non ripeterli. Come spesso accade, la soluzione è più semplice e a portata di mano di quanto si possa credere.

Il mondo visto da un oblò

Gianni Togni cantava nella canzone Luna “e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po’”. Qui, però, invece di annoiarci, ci arrabbiamo. E, attenzione che l’oblò è proprio una delle cause più semplici del cattivo odore della lavatrice.

Non teniamolo assolutamente chiuso, nemmeno tra un lavaggio e l’altro. Soprattutto se la lavatrice è posizionata in un’ambiente umido, piccolo e non aerato. L’umidità in questo caso, la fa da padrona e, aggiunta magari a depositi di calcare, fa l’effetto indesiderato. Colpa anche ovviamente delle alte temperature che raggiunge la lavatrice, sfornando umidità in quantità industriale.

Cosa fare, quindi? Nulla di particolare, lasciare aperto lo sportello e, magari rimuovere con un panno morbido l’eventuale residuo di vapore.

La gomma della guarnizione

Se c’è un accessorio della lavatrice di cui non ci curiamo, ma potenzialmente tremendo per i cattivi odori, è la guarnizione. Inutile ricordare che sulla sua superficie di gomma vanno a depositarsi depositi e ristagni d’acqua. Andiamo, purtroppo quindi a creare l’habitat perfetto per batteri, funghi e muffe. Ma, non spaventiamoci, perché anche in questo caso la soluzione è semplicissima. Come per l’oblò.

I sistemi per evitare che la guarnizione puzzi sono principalmente due: uno preventivo e l’altro correttivo.

Quello preventivo non è altro che l’asciugatura della guarnizione dopo ogni lavaggio, unitamente, come dicevamo sopra, all’apertura dello sportello.

Quello correttivo, prevede invece di pulirla con una spugnetta, dell’aceto di mele e qualche goccia di essenza profumata a nostro piacimento. Ricordiamoci, poi, comunque di risciacquare con una spugna pulita e far asciugare completamente. Bastano solo questi due incredibili errori perché il bucato della lavatrice puzzi perciò facciamo attenzione a non ripeterli.

