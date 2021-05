La situazione del mercato immobiliare non favorisce le azioni Restart. Secondo un recente report della Banca d’Italia i prezzi delle abitazioni sono stabili e le attese ancora negative per il mercato immobiliare. Le prospettive, infatti, sono migliorate, sia sul proprio mercato di riferimento sia su quello nazionale, ma per il trimestre in corso le attese rimangono prevalentemente negative.

Chiaramente in un quadro in chiaroscuro come questo è difficile non solo per Restart, ma anche per altri titoli del settore immobiliare come Aedes o Imvest, ripartire al rialzo.

Nel caso specifico di Restart, però, c’è anche un altro aspetto molto importante che non va trascurato. La capitalizzazione del titolo è dei circa 15 milioni di euro e gli scambi giornalieri molto ridotti. Ragion per cui c’è il rischio di elevata volatilità con conseguente aumento della probabilità di rimanere incastrati in posizioni in perdita.

La situazione del mercato immobiliare non favorisce le azioni Restart: le attese per il futuro secondo le indicazioni dell’analisi grafica

Restart (MIL:RST) ha chiuso la seduta del 25 maggio a quota 0,412 euro in rialzo del 3% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

La proiezione in corso sul titolo è ribassista sia sul settimanale che sul mensile. Gli obiettivi sono quelli indicati in figura e da questo punto di vista non c’è molto da aggiungere.

C’è, però, un aspetto di novità che potrebbe arrivare dalla settimana in corso. Lo Swing Indicator potrebbe dare un segnale di acquisto che potrebbe portare le quotazioni ad accelerare al rialzo. In particolare una chiusura settimanale superiore alla resistenza in area 0,419 euro farebbe definitivamente accantonare lo scenario ribassista sul time frame settimanale. Per abbandonare lo scenario rialzista sul time frame mensile, invece, sarebbe necessaria una chiusura del mese superiore a 0,488 euro.

In assenza della conferma dei segnali di inversione le quotazioni potranno continuare la loro corsa al ribasso.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile