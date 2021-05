Chi possiede un giardino, anche non grandissimo, sa bene quanto siano importanti un tagliaerba e un decespugliatore. Se, poi, i metri quadri da tagliare sono tanti, aumenterà di conseguenza anche il numero degli accessori. Quanto può durare mediamente un tagliaerba? La risposta dipende molto da noi. Sì, perché, le case costruttrici garantiscono determinate durate. Molto dipende anche dalla qualità del prodotto. Ma, se noi lo utilizziamo senza la corretta manutenzione, rischiamo che duri la metà. E, non parliamo di macchine che costano poco. Per questo bastano questi pochi e semplici trucchi per allungare la vita del nostro tagliaerba eliminando un errore grave che quasi nessuno conosce.

L’importanza della manutenzione in piena stagione

Se pensiamo che il rasaerba abbia bisogno di manutenzione solo in piena stagione, ci sbagliamo di grosso. Perché, prima di metterlo in letargo, dovremo fare una serie di interventi, proprio per ritrovarlo efficiente all’inizio della nuova stagione. Ma, questo è un altro discorso. Vediamo, invece, quali sono i segreti per mantenere efficiente in piena stagione la nostra macchina che taglia l’erba. A maggior ragione in questi mesi in cui si alternano pioggia e sole e il lavoro è moltiplicato.

Un passaggio davvero fondamentale

Bastano questi pochi e semplici trucchi per allungare la vita del nostro tagliaerba eliminando un errore grave che quasi nessuno conosce. Soprattutto per le macchine a benzina. Quasi tutti possiedono un tagliaerba a benzina, e, questo è l’errore che facciamo praticamente ogni giorno, senza saperlo.

Dobbiamo ricordarci di rimuovere sempre lo sporco, i detriti e l’erba che vanno a depositarsi sulle ali di raffreddamento e sulle prese d’aria del motore. Questa è una delle dimenticanze più gravi, in grado di mettere KO il motore del rasaerba, o, quantomeno di farlo surriscaldare in modo pericoloso.

Al termine di ogni taglio, ricordiamoci anche sempre di pulire tutti i residui dalla cosiddetta piattaforma di taglio, nella sua parte inferiore. Anche questa è una dimenticanza che può incidere, e, tanto sulla durata della nostra macchina.

