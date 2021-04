Sui fiori pensiamo di sapere tutto e invece non sappiamo nulla. Ignoriamo persino che ce ne sono alcuni che sono perfettamente commestibili, proprio come questi. Sulle piante, non parliamone nemmeno. Le riconosciamo raramente, betulle e pini a parte.

E, tra le altre cose, chi ama le piante e i fiori deve assolutamente sapere questa cosa straordinaria. Partendo dall’idea di un noto professore di botanica dell’Università di Pisa la Società Botanica Italiana ha promosso un’interessante iniziativa. Il professore di Pisa ha, infatti, indicato un fiore o una pianta come simbolo per ogni Regione italiana. Vediamo insieme quali sono, e siamo sicuri che non le conosciamo tutte.

Abruzzo

Adonide curvata. Fiori gialli e tipica dell’Appennino.

Basilicata

Pino loricato. Conifera meravigliosa che troviamo solo nel parco Nazionale del Pollino.

Calabria

Soldanella calabrese. Fiori viola, tipica nella parte meridionale della penisola calabrese.

Campania

Primula di Palinuro. Primula marina a fiori gialli.

Emilia Romagna

Primula appenninica. Fiori rosa, tipica del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Friuli Venezia Giulia

Spillone palustre. Fiori rosa e tipica delle risorgive del Carso.

Lazio

Storace comune. Fiori bianchi, tipico dell’agro romano al confine tra Campania e Lazio.

Liguria

Campanula di Capo Noli. La troviamo solo a Finale e Noli.

Lombardia

Silene di Elisabetta. I fiori sono tra il rosa e il viola e la pianta erbacea si trova tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige.

Marche

Moeringhia vescicolosa. Fiori bianchi piccolissimi.

Molise

Acero di l’Obel. Il re dei boschi molisani.

Piemonte

Sassifraga dell’Argentera. Pianta rupicola, meravigliosa.

Puglia

Gigaro pugliese. Pianta quasi rossa.

Sardegna

Ribes sardo. C’è da dire altro?

Sicilia

Abete delle Madonie. Conifera delle Madonie.

Toscana

Zafferano etrusco. Pianta che si trova tra l’Emilia e la Toscana.

Trentino Alto Adige

Androsace di Hausmann. Pianta a fiori bianchi.

Umbria

Bivonea di Savi.

Valle d’Aosta

Astragalo maggiore. Erba infestante a fiori gialli.

Veneto

Sassifraga dei Berici. Pianta bianca tipica del Veneto.

Dunque, chi ama le piante e i fiori deve assolutamente sapere questa cosa straordinaria: ogni Regione italiana è associata a un fiore o a una pianta.