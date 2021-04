Ecco come preparare una merenda veloce, sfiziosa e salutare adatta a grandi e bambini ricca di vitamine e proteine

Come sottolineato da molti nutrizionisti per mantenere uno stile di vita sano è importante fare 5 pasti al giorno. Tre pasti principali, colazione, pranzo e cena e due spuntini fondamentali per tenere sempre attivo il metabolismo.

Preparare la merenda adatta però non è sempre la cosa più semplice. Bisogna essere in grado di bilanciarne i vari ingredienti in modo da preparare uno spuntino nutriente ma leggero.

Ecco allora come preparare una merenda veloce, sfiziosa e salutare adatta a grandi e bambini ricca di vitamine e proteine.

Uno spuntino ideale per i più piccoli ma anche per chi si trova a seguire un regime alimentare sono i frullati. La loro preparazione richiede solo pochi minuti e gli ingredienti possono essere contati sulle dita di una mano.

Ingredienti per il frullato

a) ½ vasetto di yogurt naturale magro o yogurt greco;

b) 2 cucchiaini di miele;

c) 3 cubetti di ghiaccio;

d) frutta.

Questi ingredienti vanno frullati tutti insieme per ottenere una golosa merenda alla frutta.

Nella scelta dello yogurt è bene sapere che quello greco è particolarmente indicato per gli sportivi grazie all’ottimo bilanciamento tra proteine, grassi e carboidrati.

Kiwi e lamponi

Per chi desidera caratterizzare il proprio frullato con un tocco tropicale i frutti da utilizzare sono un kiwi ed una manciata di lamponi.

Ananas e mirtilli

Per dare un tocco dissetante alla propria merenda si potrà preparare il proprio frullato utilizzando mezza fetta di ananas e una manciata di mirtilli.

Banana e burro di arachidi

Per variare ulteriormente questo spuntino è possibile sostituire i due cucchiaini di miele con due cucchiaini di burro di arachidi, aggiungere una banana e si otterrà un frullato particolarmente energetico e adatto a chi fa attività fisica o ha bisogno di uno sprint goloso per affrontare il pomeriggio.

Ecco, dunque, come preparare una merenda veloce, sfiziosa e salutare adatta a grandi e bambini ricca di vitamine e proteine.