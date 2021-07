Fortunatamente, l’Italia è ricca di gemme nascoste. Fra queste troviamo un paesino sospeso nel tempo, dove poterci rifugiare dalle folle e dall’afa dell’estate. È il luogo perfetto per un week end fuori porta a respirare aria pura e mangiare cibo genuino di montagna. Può anche fare parte di un itinerario, alla scoperta delle silenziose montagne e delle ridenti valli del Piemonte.

Scopriamone la storia, le meraviglie e come raggiungere questo borgo senza tempo.

Un borgo meraviglioso incastonato fra le montagne per delle vacanze lontane dal caldo

In una conca della Valle Maira, che serpeggia fra le catene piemontesi, troviamo Elva. Si tratta di un borgo di pochi abitanti, che si estende dai 1.080 ai 3.064 m sul livello del mare. Leggenda vuole che questo paesino sia stato fondato da un gruppo di briganti alla ricerca di un luogo nascosto e inaccessibile. Leggenda o no, sicuramente Elva è rimasta a lungo isolata. Questo le ha permesso di mantenere intatte tutte le caratteristiche di una cultura agricola e pastorale tipica del Piemonte.

In realtà, si parla per la prima volta di Elva in epoca romana. Dopo la caduta dell’Impero, però, Elva è passata da un potente signore a un altro, collezionando gioielli artistici di rara bellezza.

Cosa vedere a Elva

Ad esempio, una tappa obbligata è la chiesa parrocchiale. Infatti, le sue pareti sono adornate dagli affreschi del famoso artista Hans Clemer. Si pensa che le origini di questa chiesa risalgono al 1200, e da quel momento è rimasta nel cuore di tutti gli abitanti di Elva. Possiamo addirittura scaricare un’applicazione apposita, ELVA, dove potremo usufruire dell’audioguida della chiesa di Santa Maria Assunta.

Anche il museo cittadino merita una visita. Si tratta infatti di un luogo molto particolare che parla di una tradizione altrettanto peculiare del borgo. Stiamo parlando del Museo delle parrucche, prodotte a Elva e destinate alle corti di tutta Europa.

Il meraviglioso contesto naturale poi offre tutta una serie di sentieri per gli esperti o per chi vuole semplicemente godersi una passeggiata. In entrambi i casi, potremmo godere di viste mozzafiato su montagne, laghi e praterie. Un punto d’attrazione speciale è la Rocca della Fremo Cucunà, una roccia sporgente sulla Valle Maira. Prendendo le giuste precauzioni, questo può essere il luogo perfetto per una foto indimenticabile.

Come raggiungere Elva

Per raggiungere Elva, il modo più semplice è viaggiare in macchina attraverso la SP422. Ad attenderci, un borgo meraviglioso incastonato fra le montagne per delle vacanze lontane dal caldo. Una volta arrivati, possiamo alloggiare in un albergo, un resort e altri alloggi come delle case vacanze.

