Bastano questi pochi esercizi da fare tutti i giorni a casa in soli 15 minuti per tenersi in forma e avere risultati come in palestra

Andare in palestra ha tantissimi benefici. Si possono utilizzare tantissimi macchinari di diversi tipi, ognuno adatto ad allenare una parte specifica del corpo. Si può avere un allenatore a disposizione che ci controlla e corregge i movimenti quando necessario. Infine è un posto in cui poter staccare dai pensieri della giornata e dedicarci un momento per noi stessi. Ma la palestra è anche costosa, è difficile mantenere la costanza e molto spesso non si ha il tempo materiale per starci il tempo necessario.

Non molti sanno che alcuni esercizi possono essere fatti anche in casa, senza bisogno di alcun tipo di attrezzatura. Sono esercizi a corpo libero che ci aiutano a mantenerci in forma anche quando non abbiamo troppo tempo per farli o il denaro per pagare la palestra. Si fanno in soli 15 minuti. Possono essere fatti in qualunque momento della giornata e in qualunque posto e sono perfetti per bruciare le calorie che accumuliamo durante la giornata. È sempre bene ricordare però che questi esercizi non sostituiscono in alcun modo un allenamento professionale, per questo è necessario rivolgersi ad un personal trainer.

Ecco il circuito da fare a casa senza nessun attrezzo per mantenerci in forma in soli 15 minuti. Si tratta di un circuito con esercizi ad alta intensità alternati a 30 secondi di recupero attivo:

a) riscaldamento: step touch 30 secondi;

b) esercizio: skip alto 30 secondi;

c) esercizio: calciata ai glutei 30 secondi;

d) esercizio: slanci indietro gamba sinistra e destra 20+20 secondi;

e) esercizio: slancio alternato gamba in avanti 20 secondi;

f) esercizio: jumping jack 30 secondi;

g) esercizio: affondo laterale e mano al piede opposto;

h) esercizio: 3 jumping jack e 4 sforbiciate 30 secondi;

i) esercizio: burpee 30 secondi;

l) recupero: step touch 30 secondi.

Dopo aver completato il circuito si può ripetere per quante volte si vuole: 4 volte sarebbe l’ideale. Come abbiamo visto, bastano questi pochi esercizi da fare tutti i giorni a casa in soli 15 minuti per tenersi in forma e avere risultati come in palestra.

