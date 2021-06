Le sei fantastiche piante per creare uno straordinario giardino roccioso, ideali per terreni in pendenza

Molto spesso ci troviamo con un giardino in pendenza a causa della posizione in leggera altura data all’abitazione. Proprio per ovviare a questo dislivello possiamo ricorrere ad un giardino roccioso.

Posizioneremo cioè fra le zolle in pendenza dei blocchi di pietra o arenaria oppure della pietra forata.

Di seguito illustreremo quali sono le fantastiche sei piante per creare uno straordinario giardino roccioso, ideali per terreni in pendenza.

Sono tutte piante che riescono a svilupparsi più in larghezza che in altezza. Solitamente hanno un cespuglio molto colorato che va a coprire parte delle pietre. Ecco quali sono!

Timo serpillo o pepolino

Si tratta di una pianta mellifera ovvero le api la adorano e ne trarranno un miele millefiori. Esiste anche una varietà tappezzante che può sostituire il prato. Funge da antibatterico naturale e favorisce la digestione se utilizzato in cucina.

Ma torniamo in giardino. I fiori del timo serpillo sono rosa intenso e l’altezza di questi pouf fioriti non superano i 30-40cm di altezza. Resiste, inoltre, bene al freddo.

Sassifraga

La sassifraga è una pianticella dai fiori bicolori: il centro è rosa intenso mentre l’esterno delle corolle è di una tonalità più chiara. Ne esistono anche tipi con l’interno giallo al centro e rosa all’esterno.

È una pianta che non supera i 10 cm di altezza ma ha un’ottima espansione. È perfetta per tappezzare gli spazi tra le pietre. D’inverno, però, non supera le gelate e quindi andrebbe coperta oppure nella stagione successiva andrà ripiantata.

Per quanto riguarda la posizione, predilige le zone soleggiate senza però essere esposta ai raggi diretti durante le ore di punta del sole. Una collocazione a nord, nord-est sarà perfetta ma solo se non vi sia vento.

Iberis sempervirens

È una pianta bassa ma molto forte come già denota il nome “sempervirens”. Ha un fiorellino bianco candido che, contrariamente a quasi tutte le varietà floreali, compare in inverno e primavera, da ottobre a maggio.

Teme solo il vento e adora il sole. I cespugli fioriti, che sembrano candide nuvolette, riescono a raggiungere i 30 cm di altezza.

Per il resto questa pianta così decorativa per l’inverno non ha altre pretese.

Aubrieta cascade purple

Altra perenne che crea veri cuscini floreali viola è l’aubrieta. Questa erbacea fiorisce a primavera e predilige terreni molto drenanti. Sicuramente avremo avuto modo di vederla ricadere dai muretti a secco almeno qualche volta nella nostra vita. È una pianta perfetta per i giardini rocciosi!

Gypsophila repens rosea o gypsophila strisciante

Varietà di gypsophila dai fiori rosa che ben si presta a ricoprire fittamente il terreno fra pietre o mattoni con un pouf colorato.

Resiste bene alla siccità e non necessita di particolari altre cure. Terminata la fioritura a luglio, rimane l’apparato fogliare argenteo anch’esso molto ornamentale.

Delosperma cooperi

Il delosperma è una varietà di portulaca che cresce rapidamente ad un’altezza di 15 cm massimo ma con fiori viola o arancioni generosi e tappezzanti. Pretende sole e terreni asciutti ma garantisce una fioritura lunga fino a ottobre inoltrato!

Non richiede cure particolari e si presta quindi alla coltivazione per “pollici neri”.

Queste erano le fantastiche sei piante per creare uno straordinario giardino roccioso, ideali per terreni in pendenza.

