Profumatissima, fresca ed economica è questa la salsa da mangiare in estate che sorprenderà tutti per sapore e gusto buonissimo

Arriva l’estate ed è tempo di preparare piatti più leggeri e gustosi tipici della stagione, per mangiarli da soli in riva al mare o in compagnia. Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo più volte segnalato quali possono essere i piatti più gustosi dell’estate.

Nelle prossime righe, però, ci concentreremo su un piatto molto particolare. Profumatissima e fresca ed economica è questa la salsa agli ortaggi da mangiare in estate che sorprenderà tutti per sapore e gusto buonissimo.

Questa salsa, semplice da preparare, può essere abbinata facilmente al riso, ai cereali, alla pasta ma anche su delle buonissime bruschette. Per prepararla ci vorranno circa 20 minuti con un tempo di cottura di 15.

Bastano pochi ingredienti per una ricetta economica e gustosa. Per quattro persone, servono 200 grammi di zucchine, 200 grammi di pomodorini, 200 grammi di melanzane e 2 spicchi d’aglio. Infine, quanto basta di olio Extra Vergine di oliva, sale e pepe.

I passaggi per la preparazione

Procurati gli ingredienti, vediamo come preparare questa gustosissima salsa. Per prima cosa è bene lavare tutti gli ortaggi sotto l’acqua e lasciarli in ammollo in acqua fredda, usando una ciotola bella grande.

Conviene cominciare dalle melanzane e dalle zucchine da appoggiare poi su un telo per farle asciugarle. Poi dovremo spuntare le estremità e tagliarle in piccoli pezzetti (a rondelle se si sta preparando un contorno).

Fatto ciò, bisogna prendere una padella antiaderente ampia e con i bordi alti e far soffriggere l’aglio tagliato a pezzetti con l’olio Evo. Poi dovremo cuocere prima le melanzane e successivamente le zucchine e lasciare cuocere il tutto per 10 minuti con una fiamma moderata.

L’aggiunta finale dei pomodorini

Trascorso questo tempo si dovranno aggiungere i pomodorini e si dovrà cuocere tutto a fiamma dolce coprendo il tutto con un coperchio. Una volta che i pomodorini saranno appassiti bisogna condire con sale e pepe insieme ad un po’ di basilico e di origano e mescolare.

Infine bisogna lasciare riposare un poco affinché si insaporisca il tutto ed ecco pronta la nostra salsa da aggiungere alla pasta o alle bruschette. Profumatissima, fresca ed economica è questa la salsa da mangiare in estate che sorprenderà tutti per sapore e gusto buonissimo.