Truccare gli occhi è uno dei momenti più delicati del maquillage. Un make up eccessivo rischia di appesantire lo sguardo e uno troppo leggero non riesce a valorizzarlo perfettamente. Ma ciò che fa realmente la differenza in questa fase del make up è il trucco delle sopracciglia. Non tutte hanno la fortuna di avere la giusta quantità di peli alle sopracciglia e forme affusolate e armoniose. Molte non lo sanno ma è così che tanti truccatori ottengono sopracciglia perfette per incorniciare lo sguardo.

Tracciare i punti giusti

Bisognerà dapprima tracciare alcuni punti che faranno da guida per il taglio delle sopracciglia. Suggeriamo di utilizzare una matita per sopracciglia con la mina molto sottile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Posizionare la matita dritta e a contatto con la parte esterna del naso e tracciare un primo punto in corrispondenza della linea inferiore delle sopracciglia. Poi un punto immediatamente in alto e in corrispondenza della linea superiore delle sopracciglia.

A questo punto posizione la matita obliqua e sempre a contatto con la parte esterna del naso. Essa deve puntare verso il centro della pupilla che guarda fissa verso avanti e raggiungere la linea superiore del sopracciglio. Questo sarà il punto in cui disegnare l’angolo del sopracciglio.

Per tracciare l’ultimo punto bisognerà posizionare la matita in modo da congiungere l’angolo esterno del naso e l’angolo finale dell’occhio. Qui è dove terminerà il sopracciglio. Basterà solo unire i punti tracciati per ottenere una forma perfetta.

Il gel trasparente e la cera per sopracciglia

A questo punto molti truccatori passano un gel trasparente per bloccare i peli nella posizione corretta. Si tratta di una sorta di mascara semilucido, dotato di uno scovolino con cui pettinare le ciglia verso l’alto. Questo gel fissa i peli nella posizione desiderata. In alternativa consigliamo di usare la cera. Si tratta di una mistura collosa che fissa le sopracciglia. Eliminare con la pinzetta i peli che fuoriescono dalla forma tracciata.

Come usare il rasoio per sopracciglia

Molte non lo sanno, ma è così che tanti truccatori ottengono sopracciglia perfette per incorniciare lo sguardo. Il trucco è il rasoio per sopracciglia. Si tratta di una minuscola lametta da usare con delicatezza per eliminare anche i peli più piccoli. Questo rasoio è uno strumento ancora poco utilizzato in Italia ma molto pratico e non doloroso per la depilazione delle sopracciglia.

Riempimento

A questo punto bisogna riempire i peli mancanti con la matita o con il mascara per sopracciglia. Al riguardo consigliamo questa guida che aiuta a individuare il prodotto migliore. Passare il correttore intorno a tutta la forma appena tracciata e applicare un po’ d’illuminante sull’arcata inferiore, appena sotto il sopracciglio.