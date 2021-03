Cuocere con la lavastoviglie è semplice ed intuitivo. Con pochi accorgimenti e senza grande impegno è possibile sfornare deliziosi manicaretti pronti per essere impiattati. Vediamo, allora, con gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa come si cucina con la lavastoviglie e quali sono i vantaggi che porta questo innovativo metodo di cottura.

Per cucinare usiamo vasetti e sacchetti

In lavastoviglie si può cucinare davvero di tutto. Dalla carne al pesce, dalle verdure ai dolci. Basta prendere le giuste precauzioni prima di sistemare gli alimenti nel cestello e avviare il programma.

Meglio utilizzare dei vasetti ermetici dove mettere il cibo, come quelli della confettura o per le conserve. Anche i sacchetti per il sottovuoto vanno bene, purché siano adatti alla cottura. In questo modo gli alimenti saranno protetti e non entreranno in contatto con l’acqua di lavaggio.

Alimenti saporiti e genuini con la cottura a vapore

Il vapore di questo elettrodomestico offre risultati eccellenti in termini di cottura, poiché mantiene inalterato il sapore degli alimenti.

Una pietanza al vapore non richiede l’aggiunta di condimenti e rende i cibi più digeribili. Consigliamo, poi, di impostare una temperatura di cottura bassa, che permetta di conservare l’aroma e mantenere intatte le proprietà nutritive degli alimenti.

Ecco come cucinare con la lavastoviglie

Cucinare con la lavastoviglie assicura un risparmio sulle bollette di acqua e gas. Infatti, cuocere gli alimenti col cestello a pieno carico fa sì che il calore generato durante l’utilizzo venga distribuito sia per il lavaggio delle stoviglie, sia per la cottura delle pietanze.

Avremo così un minor spreco di acqua, oltre ad evitare di consumare gas per accendere i fornelli. Sono molte le ricette facili e gustose che si possono preparare con l’ausilio della lavastoviglie. Basta munirsi di un contenitore adeguato al tipo di cottura e di pochi e semplici ingredienti.

Un menù a prova di lavaggio

Ecco, allora, come cucinare con la lavastoviglie.

Il petto di pollo a filetti battuti e arricchiti con una fetta di prosciutto crudo, si mette in un sacchetto per il sottovuoto con un trito di salvia, timo e rosmarino, pomodoro e peperone a cubetti.

Il merluzzo con olive nere e limone si prepara in un contenitore ermetico tritando una cipolla, le olive nere, scorze di limone, peperoncino, sale ed erbe provenzali. Mettiamo tutto in lavastoviglie per 35 minuti impostando un lavaggio breve a bassa temperatura.

Per addolcire il palato a fine pasto, consigliamo la delizia pere e fragole con brandy. Che, come i piatti precedenti, va preparata in anticipo, scaldando al microonde.

Le pere a fettine sottili e con la buccia vanno sistemate con rondelle di fragole, due cucchiai di zucchero (uno bianco e uno di canna) e un goccio di brandy in un vasetto ermetico.

Decoriamo ancora con fragole, chiudiamo bene il tappo e azioniamo la lavastoviglie sul programma lungo. Et voilà, il dolce è servito.