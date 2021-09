Riviste patinate e giornali si concentrano molto più spesso sulla moda femminile. Gli uomini per poter trovare consigli su come vestirsi fanno davvero tanta fatica. Basta guardarsi un po’ intorno in edicola ma anche su Internet per capire quanto sia vero. Gli uomini quindi devono rivolgersi a riviste specifiche maschili o affidarsi alle vetrine dei negozi. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa stilerà una guida allo stile perfetto per gli uomini di varie fasce d’età. Così finalmente anche l’uomo saprà cosa indossare questo autunno per brillare.

I trend autunnali sono vari e vanno da uno stile più casual ad uno più elegante. Per i ventenni che vogliono distinguersi tra i coetanei non può assolutamente mancare una tuta griffata. Lo stile sportivo in versione luxury è la nuova tendenza degli ultimi anni. Basti pensare a Billie Eilish con le sue tute Gucci ormai diventate quasi un marchio di fabbrica. Ma se non si vogliono spendere cifre esagerate allora basta concentrarsi sugli accessori. Un paio di sneakers firmate e una magliettina con logo monogram sono la scelta giusta. Dai prezzi più contenuti gli accessori possono elevare anche l’abbigliamento meno costoso.

Bastano questi capi da uomo per essere sempre ben vestiti e alla moda in autunno

Lo stile che si adatta a tutte le età è sicuramente il casual chic. Dove la comodità si combina con il lusso e il buongusto in pochi e semplici dettagli. Il segreto è mischiare il più possibile senza aver paura di esagerare. Una polo marrone si può combinare con un pantalone dal taglio più classico. Come un pantalone cargo dalla linea stretta sta benissimo con una giacca.

I colori autunnali per eccellenza sono i toni del marrone e del borgogna. Colori che ricordano proprio la stagione della caduta delle foglie che sono perfetti anche per una semplice felpa. Perché no, per un aperitivo si può indossare una felpa con cappuccio sotto la giacca. Uno stile sportivo contaminato dal sartoriale è il look da indossare. Il tocco che fa la differenza? Un bell’orologio al polso e un paio di occhiali da sole all’ultimo grido.

Ai piedi invece delle sneakers si può optare per un anfibio in pelle o uno stivaletto scamosciato. Sotto un jeans dal taglio dritto fanno sempre la loro figura.

Quindi ecco che bastano questi capi da uomo per essere sempre ben vestiti e alla moda in autunno. Ad ogni età il suo stile ma seguendo questi consigli l’effetto wow è garantito.

