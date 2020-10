Invidia, invidia e ancora invidia. Quante volte, vedendo un film di 007 o di Tom Cruise, in versione sportiva, ma anche elegante, avremmo voluto letteralmente vestire i loro panni. Come si dice sempre “la classe non è acqua” e “lo stile non ha prezzo”. Se volete migliorare il vostro aspetto, dovete anche investire su tutti gli accessori e l’abbigliamento di un uomo di successo. Solo in seguito, deciderete se la vostra sarà un’eleganza sportiva, classica o alla moda. E, se avete voglia di seguire i suggerimenti dei nostri Esperti, allora questo è l’articolo che fa per voi.

Agenda e penna

Quando vi è capitato di avere un colloquio di lavoro o di affari, un appuntamento particolarmente importante col notaio o con l’avvocato, avrete sicuramente fatto caso al modo di prendere appunti. Nell’epoca dei tablet, dei pc e degli smartphone, nulla ha più fascino di un’agenda e di una penna di classe. Pensate solo alla differenza della ritualità e della gestualità. Il rumore della carta, il suo profumo e tutta l’atmosfera che circonda la scrittura con una penna. Magari stilografica. Molti uomini di successo puntano ancora su questi accessori dallo stile inconfondibile senza tempo.

L’orologio

I nostri Lettori più fedeli avranno letto nei giorni scorsi gli articoli in cui parlavamo del valore e del fascino, imperituri di un orologio di classe. Se amate lo stile classico e quella ritualità di cui parlavamo sopra, l’orologio non può mancare nella vostra distinzione. Fateci caso. Fra tutti gli accessori e l’abbigliamento di un uomo di successo, non può mancare un orologio. Che ci dia quel tocco in più. L’orologio è anche il metro di giudizio di chi ci sta di fronte. Una delle prime cose che osserviamo nel nostro antagonista.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Borsa e scarpe

Non sono solo le donne a puntare sull’abbinata, sempre piacevole, borsa-scarpe. anche gli uomini d’affari e i professionisti che curano il proprio look, devono investire sulla borsa porta documenti e sulle scarpe. Ricordiamoci infatti che, anche di primo acchito, la borsa di chi ci sta di fronte, ci fa capire il suo livello di professionalità. Allo stesso modo, le scarpe indicano e caratterizzano la persona che le indossa. Non è infatti solo una questione di materiale o di prodotto in se stesso. Ma anche di portamento e stile con le quali le indossiamo.

Guanti e occhiali

Chiudiamo con altri due accessori, che non possono mancare a una persona di classe. Anche se in stagioni differenti. Un paio di guanti in pelle, durante l’inverno, donano quel senso di mistero, unito alla classe, in stile tipicamente 007. Allo stesso modo, con la bella stagione e la presenza del sole, un paio di occhiali da sole di valore, non solo proteggono la vista, ma determinano la nostra figura.

Approfondimento

Quali sono gli orologi che si apprezzano col tempo e perché sono ottimi investimenti