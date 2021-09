Dopo aver impiegato tempo e fatica nella cura del nostro orto è ovvio volerne raccogliere i frutti. I nostri pomodori, le zucchine, i peperoni o anche la lattuga sono pronti per essere consumati. Ma puntualmente può capitare di ritrovarci a combattere con afidi e insetti che rovinano il frutto del nostro lavoro. Quindi ricorriamo a vari repellenti per proteggere le nostre piantine e salvare il raccolto. Il problema che non tutti i repellenti sono efficaci con ogni tipo di pianta. Soprattutto quando si tratta di ortaggi in foglie dobbiamo stare molto attenti a ciò che usiamo. Infatti a differenza di altri ortaggi quando si parla di rucola, lattuga o bietola consumiamo proprio le foglie.

Contro afidi e parassiti si possono usare vari metodi

Si possono acquistare prodotti naturali che non contengono agenti chimici, ad esempio. Oppure affidarci all’aiuto di vari tipi di macerati come quello di pomodoro o la buccia di cipolla. Per alcuni tipi di ortaggi questi rimedi naturali sono davvero utili a tenere lontani gli afidi più comuni. Lo Staff di ProiezionidiBorsa ha già trattato l’argomento in un precedente articolo. “Addio ad afidi e parassiti nell’orto o nel giardino con questi 3 rimedi naturali ed economici”.

Basta usare questi trucchi furbi per salvare le bietole dalle terribili pulci dell’orto

Ma le pulci dell’orto sono dei parassiti difficili da eliminare. Il loro nome scientifico è Altica e fanno parte della famiglia dei Chrysomeloidea. Attaccano soprattutto gli ortaggi a foglia come le bietole, la rucola e i cavoli. Sono facilmente riconoscibili perché mangiano le foglie lasciandosi dietro dei buchi. Questi parassiti sono molto piccoli e hanno un colore verde-bluastro.

Se queste terribili pulci dell’orto attaccano la pianta quando è ancora in via di sviluppo possono ucciderla. Se invece iniziano a mangiarne le foglie quando è in maturazione la pianta riesce a sopravvivere. Ma i danni sono ormai irreparabili e le nostre bietole saranno ormai immangiabili. Quindi come combatterle e tenerle lontane dalle nostre colture?

I rimedi efficaci contro l’altica delle bietole sono principalmente 3

Si può proteggere la pianta utilizzando qualche tipo di pacciamatura per evitare che risalgano dal terreno. Oppure si possono sfruttare altre piante che faranno da trappola alle pulci come il pomodoro, un vero repellente naturale. Altrimenti si passa all’olio di Neem o al macerato di ortica. Il loro odore pungente terrà lontane le pulci dalla nostra pianta.

Dunque, basta usare questi trucchi furbi per salvare le bietole dalle terribili pulci dell’orto. Ma se vogliamo un rimedio efficace dobbiamo utilizzare l’Azadiractina. La sua formulazione andrà agire proprio sul ciclo vitale dell’insetto portando in poco tempo alla sua morte. Ma sarebbe meglio ricorrere a questo metodo solo quando gli altri non hanno portato risultati.

