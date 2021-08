Come tutta la frutta e la verdura, le mele sono un alimento estremamente nutriente e salutare per il nostro organismo. Stiamo infatti parlando di un frutto ricco di vitamina C, potassio, fibre e polifenoli che vanta grandi effetti benefici sul metabolismo e sul sistema cardiovascolare.

In questo articolo, però, andremo ad analizzare alcuni nuovi e poco conosciuti vantaggi che porta consumare questa particolare tipologia: infatti, pochissimi la comprano ma questa mela è un incredibile alleato contro colesterolo alto e cancro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una mela al giorno o anche due

A quanto pare il vecchio adagio che recita “una mela al giorno toglie il medico di torno” possiede anche qualche fondamento scientifico, soprattutto quando parliamo di mele renette. Questa pregiata tipologia di mela, generalmente coltivata in Francia, Canada e in nord Italia è un incredibile frutto nutriente e delicato.

Estremamente ricca di vitamine del gruppo A, C, B1 e B2, la mela renetta presenta inoltre preziosissimi sali minerali come potassio, magnesio, sodio e fosforo. Senza contare poi gli altissimi livelli di polifenoli, quasi 200 mg per 100 grammi, nettamente superiori rispetto alle altre qualità di questo frutto. La presenza dei quali rende questa mela una preziosissima fonte di antiossidanti, estremamente utile contro colesterolo alto e alcune tipologie di cancro.

Pochissimi la comprano ma questa mela è un incredibile alleato contro colesterolo alto e cancro

Infatti, secondo uno studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition consumare due mele renette al giorno porta a dei risultati davvero sorprendenti. Tra tutti i volontari che hanno partecipato allo studio, infatti, coloro i quali hanno mangiato le due mele al giorno hanno riscontrato un drastico calo dei livelli di colesterolo. Fino anche ad una diminuzione praticamente immediata del 4% dei livelli di colesterolo totale e, di conseguenza, un calo del cosiddetto colesterolo cattivo LDL.

Un altro studio ha poi collegato il consumo quotidiano di mele, specialmente della qualità renetta, ad una riduzione del rischio di tumore. Si parla di una riduzione di circa il 20% di incidenza di cancro al cavo orale e del 25% per quello relativo all’esofago. Insomma, possiamo dire che questo frutto è davvero il massimo per una vita sana e salutare e per prevenire queste gravi malattie.

Approfondimento

È sorprendente ma vero, abbiamo sempre mangiato le mele nel modo sbagliato