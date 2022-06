Tra tutti i materiali utilizzati per la casa, il marmo riesce a distinguersi per la sua eleganza e raffinatezza. Molto apprezzato per ricoprire superfici, scale, pavimenti e davanzali, il marmo regala un vero tocco di classe all’abitazione in cui si trova. Talmente amato da imitarlo con altri materiali più economici, pur di ottenere l’affascinante “effetto marmo” dentro le mura domestiche. Chi possiede del marmo originale può ritenersi fortunato.

Tuttavia, non tutti sanno come pulire questo materiale in modo efficace ma senza correre il rischio di rovinarlo. Con il passare del tempo, infatti, le superfici in marmo diventano opache e tendono a macchiarsi facilmente. Il carattere poroso di questo materiale, infatti, lo rende più vulnerabile all’assorbimento di olio, grasso e altri elementi che possono lasciare macchie antiestetiche e piuttosto visibili. Dunque, soprattutto con il marmo dei ripiani della cucina e quello dei pavimenti dobbiamo prestare particolare attenzione. Per pulire tutte le superfici velocemente e in modo efficace possiamo sfruttare un solo prodotto.

Non tutti sanno, infatti, che bastano poche gocce di questo prodotto che abbiamo già in casa per lucidare pavimenti, cucina e davanzali in marmo in 5 minuti

Prima di svelare il trucchetto della nonna, però, sarebbe opportuno ricordare alcune informazioni. In presenza di marmo è meglio non utilizzare mai:

spugnette abrasive;

sostanze troppo acide come il limone, oppure detersivi agli agrumi;

prodotti con una quantità di sali piuttosto marcata.

Attenzione, poi, all’acqua. Sembra assurdo ma è il nemico numero 1 del marmo. Perché? A causa della presenza di calcare che si deposita sul materiale rovinandolo a poco a poco. Attenzione, anche a caffè e vino. 2 bevande amatissime ma che se non eliminate subito dal marmo, potrebbero macchiarlo anche in modo molto significativo.

Infine, occhio anche alla salsa di pomodoro che a causa della sua natura acida, anche quella può macchiare il marmo con facilità.

Per pulire il marmo velocemente possiamo sfruttare quello che abbiamo già in casa. Il detersivo per piatti, ad esempio. Bastano poche gocce di questo prodotto per rendere il marmo come nuovo. Il segreto consiste nell’immergere un vecchio panno di lana in acqua calda e aggiungere qualche goccia di detersivo neutro per i piatti. Strizzare e passare sul marmo. Poi, risciacquare e asciugare. Con questa soluzione possiamo lavare superfici e pavimenti in due sole passate. A pulire perfettamente il marmo ci pensa anche un ingrediente naturale molto famoso: il bicarbonato di sodio. Con semplici accorgimenti le superfici appariranno brillanti in 5 minuti.

Consiglio extra

Se il detersivo neutro o il bicarbonato non dovessero bastare, c’è un rimedio della nonna davvero favoloso. Servirà far sciogliere un po’ di cenere in un litro d’acqua e con questa soluzione passare con un panno sulle superfici in marmo da lucidare.

