Quando arriviamo a casa stanchi e stressati a causa di un’intesa giornata di lavoro, pensiamo subito a cosa preparare per cena. Noi italiani non solo amiamo naturalmente la buona cucina, ma amiamo anche e proprio prepararci le pietanze che poi andremo a consumare.

C’è un vero atto d’amore nel cucinare, in quanto dal nostro lavoro riusciamo a creare e a diffondere quella felicità di cui sia noi sia i nostri cari abbiamo bisogno. Spesso, però, torniamo a casa esausti e non abbiamo né il tempo né la voglia di passare al supermercato per fare la spesa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Dobbiamo, dunque, inventarci una cena al volo e in casa abbiamo sempre i soliti ingredienti. In questo caso, troviamo nella credenza solo delle uova e ci resta dell’olio extravergine di oliva in cucina.

Nessun problema, arriva dalla Spagna una ricetta semplice e veloce che necessita solo di questi due ingredienti di base. Certo, con un po’ di sale e pepe potremmo migliorare la situazione, ma non sono strettamente necessari. Infatti, bastano due uova e dell’olio extravergine di oliva per una cena velocissima ma gustosa.

Ingredienti

2 uova;

abbondante olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

A Madrid lo fanno così

Questo piatto è tipico di tutta la Spagna e ciò che notiamo subito è l’uso dell’olio extravergine di oliva. Quando andiamo a friggere degli ingredienti, noi italiani usiamo spesso altri tipi di olio che reputiamo meno invasivi e più delicati. Un esempio su tutti è l’uso dell’olio di semi di girasole.

Non vogliamo qui andare a decidere quale sia la scelta migliore, vogliamo solo sottolineare come anche due Paesi di tradizioni gastronomiche simili possano differenziarsi in queste piccole cose. Il risultato sarà naturalmente diverso dato che con la frittura all’olio di oliva il gusto delle uova è sicuramente diverso.

Bastano due uova e dell’olio extravergine di oliva per una cena velocissima ma gustosa

In particolare, andiamo a rompere le uova e le conserviamo in due ciotoline diverse. Nel frattempo, prendiamo una padella antiaderente e versiamo abbondante olio di oliva. Accendiamo il fuoco a potenza media. Se notiamo del fumo, stiamo completamente sbagliando la preparazione.

Infatti, scegliamo il fuoco basso o medio proprio perché l’olio deve scaldarsi pian piano, e iniziare a formare le prime bollicine. Solo in quel momento andiamo ad inserire le uova, facendo attenzione a non farci colpire dagli schizzi. In meno di un minuto il piatto è pronto, buon appetito!

Approfondimento

Perché sempre più persone mangiano l’uovo alla coque a colazione.