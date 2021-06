Non appena arriva l’estate noi italiani cambiamo molte delle nostre abitudini. Cominciamo ad uscire di più, a divertirci di più e a mangiare più leggeri. Facciamo spesso molto più sport, e cerchiamo di vivere a pieno le giornate che ci vengono date.

Per quanto riguarda la cucina, con l’estate gli ingredienti cambiano e i piatti diventano più freschi. Oggi, Noi di ProiezionidiBorsa vorremmo proporvi un ottimo antipasto che arriva dal Sud della Spagna, con una variante italiana. Infatti, arriva alla Spagna il freschissimo antipasto estivo a base di basilico.

Un tocco verde in olio, peperoni e pomodori

La Spagna è un Paese d’eccellenza mondiale per la produzione di moltissimi ortaggi. In particolare, la sua produzione di pomodori è nota e apprezzatissima in tutto il Mondo

Oltre ai pomodori però, la Spagna produce anche tantissimo olio, ingrediente essenziale per il piatto di cui vorremmo parlare. Tuttavia, dato che a Noi di ProiezionidiBorsa non ci piace fossilizzarci sulla tradizione, abbiamo pensato di proporre al Lettore una versione molto più fresca ed originale. Vediamo come fare: la preparazione è così semplice che nemmeno sembra vera. Certo, dovremmo fare attenzione a qualche passaggio ma parlando generalmente è semplice.

Arriva dalla Spagna il freschissimo antipasto estivo a base di basilico

In questo articolo abbiamo cercato di spiegare al meglio la ricetta per preparare un ottimo gazpacho o, nella variante andalusa, salmorejo. Oggi, la variante di cui vi vogliamo parlare è la seguente: sostituire al peperone il basilico.

Seguendo la ricetta del link arriveremo al punto in cui bisogna inserire i peperoni. Ecco, al posto dei peperoni noi andremo ora ad inserire delle meravigliose foglie di basilico. Sarebbe meglio usare del basilico sotto olio e sale, ma anche quello fresco va bene. Seguiamo poi la ricetta: sarà un antipasto davvero squisito che piacerà davvero a tutti!