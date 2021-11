L’azienda Poste Italiane S.p.A. non necessita di presentazioni particolari. Tutti sanno che si occupa del servizio postale in tutta Italia. La gestione del servizio è garantita da numerosissimi uffici e sedi dislocati in ogni Regione. Molto spesso, Poste Italiane apre le candidature per diversi profili. Normalmente, durante l’anno, è possibile candidarsi alle posizioni aperte tramite il portale, nel sito ufficiale, nella sezione “lavora con noi”. In tal modo, si possono conoscere le specifiche offerte di lavoro che l’azienda rivolge.

Quando non sono attive le ricerche, è consentito inviare anche le candidature spontanee. Così, Poste Italiane raggruppa nel proprio database i curricula dei candidati e, all’occorrenza, li valuta. Le funzioni che vengono di solito ricoperte sono quelle di postini, funzionari o impiegati amministrativi. Per i portalettere, di norma, sono previsti contratti a tempo determinato in base alle esigenze di copertura di posti vacanti. Esperienza precedente nello stesso settore non è requisito richiesto. Per altre posizioni, come addetti o impiegati, si offre contratto a tempo indeterminato ed è richiesta la laurea o il diploma.

Ci sono periodi dell’anno, come questo, in cui Poste Italiane attiva ricerche di personale con grandi numeri. Sono infatti da non lasciarsi assolutamente scappare le tantissime offerte di lavoro in Poste Italiane anche per diplomati in tutta Italia. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

L’inverno 2021-2022 sarà un’ottima occasione per chi è in cerca di lavoro

A partire dal mese di novembre, saranno attive le selezioni per coprire posti vacanti di postini. Poste Italiane non fissa limiti di età, ma, a parità di condizioni, la minore età può fare la differenza. Lo stipendio è di 1.200,00 euro netti al mese. È di fondamentale importanza indicare il voto di laurea o diploma perché, in mancanza, la candidatura verrà cestinata. Attualmente le figure ricercate saranno a tempo determinato per una durata di 3 o 4 mesi.

C’è ancora tempo fino al 21 novembre per inoltrare la propria candidatura. La selezione si articola in 3 fasi: si riceve una telefonata da parte dell’Ufficio Risorse Umane; poi, viene inviato un test attitudinale per email, al fine di valutare le capacità di ragionamento logico; se si supera il test, si viene contattati per un colloquio e la prova di guida pratica. È necessario documentare il voto del titolo di studio dichiarato, assieme a documento d’identità e curriculum.

Altre figure richieste sono per:

laureati in Economia;

portalettere a Bolzano;

operatori di sportello.

Ultimo consiglio

