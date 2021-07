Seguire una dieta non è mai semplice. In questi casi entrano in gioco fattori sia fisici ma soprattutto psicologici. E se già è difficile seguire una dieta in condizioni abituali, è ancora più difficile rimanere a dieta in condizioni particolari come quella della vacanza. Eppure anche se può sembrare complicato, rimanere a dieta in vacanza è possibile seguendo alcune accortezze.

I consigli da seguire per rimanere a dieta anche quando siamo in vacanza

In vacanza le tentazioni sono tantissime e altrettanta è la voglia di concederci uno sfizio per goderci appieno il momento. Il rischio è quello di concedercene più di uno e di far diventare lo sfizio una abitudine, buttando via tutti gli sforzi fatti durante l’anno. Ma ecco i consigli da seguire per rimanere a dieta anche quando siamo in vacanza.

Alimentazione equilibrata

Questo è il primo consiglio fondamentale da seguire. Un’alimentazione equilibrata dovrebbe essere il nostro stile di vita, non una dieta temporanea da seguire. Dobbiamo abituarci a mangiare sano sempre, in modo tale che la cucina equilibrata diventi abitudine e il cibo spazzatura diventi eccezione.

Concedersi degli sfizi

La parte psicologica in una dieta è fondamentale. Perciò se siamo in vacanza e sentiamo che stiamo rinunciando a troppe cose possiamo pensare di concederci uno sfizio. A patto che quello sfizio non diventi abitudine. Quindi andiamo ad assaggiare il piatto tipico del posto o concediamoci un bicchiere di vino come aperitivo. Il nostro organismo non soffrirà tanto e la nostra mente ne uscirà appagata.

Pranzo e spuntini

Quando si è in vacanza si tende a mangiare spesso fuori. Chi sta seguendo una dieta dovrebbe invece cercare di portarsi il cibo “da casa” in modo da evitare troppe tentazioni. Quindi sì a insalate fresche e a piatti leggeri ed equilibrati. Se alloggiamo in un albergo e non abbiamo la possibilità di preparare i pasti da noi possiamo chiedere all’albergo di prepararci il pranzo al sacco.

È in ristorante?

Innanzitutto è bene sfatare un mito: non è vero che chi è a dieta non può mangiare in ristorante. Anzi, il ristorante molto spesso offre delle sane e valide alternative per chi sta seguendo un regime ipocalorico. Se non si ha voglia della solita insalata si può optare per un secondo di pesce o di carne unito ad un contorno di verdure. Ed ecco che avremo l’atmosfera di un ristorante pur mantenendo un’alimentazione sana.

