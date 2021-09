Molti di noi ad ottobre vorrebbero iscriversi ad un corso per dimagrire e fare movimento. Con il ritorno alla routine, c’è un grande desiderio di mantenersi in forma e in salute. L’offerta dei vari centri e palestre è davvero ampia, possiamo trovare qualsiasi tipo di ballo, adatto a tutti i gusti.

Non tutte le attività sportive, però, sono uguali e molte persone vorrebbero svolgere un’attività più dolce, in modo da dimagrire senza troppa fatica. In particolare, dopo una certa età le articolazioni si fanno meno flessibili e per questo è importante evitare attività traumatiche e troppo intense. Oggi, proprio per questo motivo, vedremo 3 corsi a cui iscriversi ad ottobre perfetti per dimagrire dopo i 50 anni.

Come scegliere quello che fa per noi

Se in questo periodo ci siamo informate su quali attività svolgere, ci saremo rese conto della vasta scelta. Nelle nostre città esistono corsi di ogni tipo: vari tipi di yoga, innumerevoli corsi di ballo e fitness.

Se stiamo cercando un’attività dolce e poco impegnativa, dobbiamo sapere che non tutto potrebbe fare al caso nostro. Dovremo scegliere, qualcosa adatto ai principianti e che non includa movimenti bruschi ed intensi.

Perfetta per questo scopo è la danza del ventre. Questa sensuale danza orientale esalta la femminilità e permette di esprimerci liberamente con il nostro corpo. La danza del ventre è un’attività fisica dolce, che si basa sul rilassamento dei muscoli più che sulla loro tensione. Perfetta per chi soffre di mal di schiena, questa disciplina ci fa fare dei movimenti che ci permettono di tonificare i glutei e la pancia mentre ci muoviamo a suon di musica.

Ecco 3 corsi a cui iscriversi ad ottobre perfetti per dimagrire dopo i 50 anni

Dall’Oriente arriva la seconda attività che proponiamo, e precisamente dall’India. Si tratta della Bollywood Dance, disciplina che propone i celeberrimi balletti presenti nei film indiani. Questa danza è molto divertente e dinamica, ma non presenta particolari difficoltà tecniche. Potremo divertirci con le movimentate coreografie senza rischi e bruciando calorie divertendoci.

L’ultima attività che proponiamo fa parte del vasto mondo dello yoga, che è un’antica disciplina indiana che si divide in innumerevoli scuole e tipologie. Alcuni tipi di yoga sono molto faticosi e intensi e non sono adatti a chi ha superato una certa età.

Lo yoga posturale, invece, è una ginnastica dolce, mirata a migliorare la postura e la flessibilità. Questo tipo di yoga è davvero perfetto per chi si avvicina per la prima volta al mondo di questa antica disciplina e ci permette di avere tutti i benefici dell’attività fisica senza troppa fatica.