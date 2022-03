Il problema peli è forse il più sentito, a livello estetico, per le donne. Non solo loro, però, perché negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più anche tra gli uomini. Anzi, a ben vedere, sono molti i maschi che decidono di sottoporsi a un trattamento come la ceretta, per risultare il più lisci possibile. Se per molti sportivi, a partire dai ciclisti, questo è comprensibile, per tanti altri, calciatori su tutti, ormai è diventata una sorta di moda.

Il modello Beckham prima e Cristiano Ronaldo ora sta spopolando sempre di più. Il maschio palestrato e glabro pare stia andando per la maggiore, anche se non piace propriamente a tutte le donne. Certo, forse non è gradito neppure il pelo in eccesso, quello che una volta veniva definito selvaggio e che oggi viene visto quasi come un disagio.

Per la donna, in particolare, l’arrivo della primavera segna un po’ il primo momento per svestirsi. Per iniziare a utilizzare gonna senza calze oppure vestiti più leggeri. Di conseguenza, la cura del proprio corpo deve essere perfetta, onde evitare cattive figure. Certo, centri estetici ed estetisti lavorano a pieno regime per tutto l’anno, ma essendo pratica non sempre piacevole, molto donne preferiscono evitarla durante l’inverno.

Bastano acqua, 2 limoni e 10 cucchiai di un dolce ingrediente per fare una crema ideale per la prima ceretta della stagione

Esistono tanti metodi fai da te, per emendare, almeno in parte, alla crescita dei peli in determinate zone del corpo. Oggi vogliamo proporre una semplice soluzione naturale da usare ogniqualvolta ne sentiamo il bisogno. Acqua, limone e zucchero non è solo una bevanda dissetante, ma è anche il connubio giusto per creare una crema ad hoc per la ceretta. Andiamo a scoprire i passaggi per produrla.

Ci serviranno, per prima cosa, due limoni, che andremo a spremere. Filtriamo bene il succo ottenuto, eliminando quindi semini e residui di polpa. Poi, lo verseremo in un tegame antiaderente, con 10 cucchiai di zucchero bianco. Amalgamiamo bene a fuoco medio e portiamo a ebollizione. Da quel momento, calcoliamo all’incirca 10 minuti. Otterremo un composto color frumento. Spegniamo il fuoco e andiamo a versarlo in un recipiente. Meglio ancora se un barattolo a chiusura a pressione. Qui lasceremo raffreddare bene. Il composto si solidificherà. Prima di utilizzarlo, dovremo scioglierlo a bagnomaria. A quel punto avremo ottenuto una cera naturale e densa che utilizzeremo sul nostro corpo per la depilazione.

Bastano acqua, 2 limoni e 10 cucchiai di zucchero per produrre una cera semplice, da utilizzare in qualunque momento. Un metodo economico e naturale che magari non sostituirà l’estetista, ma che potrebbe andare ad affiancarlo molto bene. Per avere una pelle curata e liscia per tutto l’anno.