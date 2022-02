Non sempre si ha il tempo necessario per recarsi dall’estetista e a volte ci si affida alla depilazione casalinga. Sono molti i prodotti in commercio a cui potersi affidare per una depilazione fai da te. Negli scaffali dei supermercati troviamo creme depilatorie, le cere a caldo con il rullo scalda-cera oppure le strisce depilatorie. Ognuno in base alla propria comodità e al proprio tipo di pelle sceglierà il prodotto più consono. Ci sono però delle operazioni da compiere assolutamente per preparare la pelle alla depilazione. Vediamo allora quali passaggi sarebbe meglio effettuare prima di stendere la cera o di passare il rasoio.

Per una ceretta fatta in casa senza arrossamenti ed irritazioni basterebbe seguire questi consigli prima e dopo la depilazione

Almeno due giorni prima della ceretta casalinga dovremo effettuare uno scrub. L’esfoliazione della pelle aiuta ad eliminare le cellule morte e a rendere più efficace la depilazione. Oltre a rendere più duratura la ceretta, rende i peli meno ispidi e quindi più semplici da rimuovere. Per lo scrub pre-ceretta basta un prodotto delicato e non eccessivamente aggressivo. Per le gambe potremmo usare questa ricetta: “Questi cubetti di scrub monouso al caffè e alla cannella sembrano dei dolcetti”

L’idratazione

Subito dopo lo scrub dobbiamo scegliere un prodotto reidratante per restituire alla pelle il film idrolipidico di protezione. La crema fluida si spalma con più facilità ma sono apprezzabili anche altre texture come ad esempio le emulsioni. L’olio di cocco è un’ottima alternativa alle creme, grazie al suo potere idratante.

Dopo la depilazione

Per prima cosa occorre rimuovere accuratamente tutti i residui di cera rimasti nonostante averla esportata con le strisce. In questi casi sarà utile passare la zona con i residui di cera con un batuffolo imbevuto di acqua alle rose oppure olio di cocco o struccante.

Dopo la depilazione possono manifestarsi degli arrossamenti e dei puntini rossi in rilievo. In questo caso ci troviamo davanti ad una follicolite che è l’infiammazione dei bulbi piliferi. I follicoli sono delle piccole sacche che contengono un pelo o un capello. Sparsi sul corpo abbiamo circa 5 milioni di follicoli. Con la depilazione potremmo causare una follicolite batterica. Nella maggior parte dei casi in un paio di giorni si risolve il problema. In caso contrario occorre contattare il medico che prescriverà una terapia antibiotica locale o per via orale.

La prevenzione

Proprio allo scopo di prevenire le irritazioni tipiche del post-depilazione, dobbiamo tener presente che i pori saranno dilatati e così anche i follicoli. Pertanto onde evitare infezioni meglio passare un velo di crema a base di tea tree o olio di Malaleuca che ha rinomate virtù antisettiche).

Inoltre almeno per le 24 ore successive alla depilazione meglio non utilizzare acqua calda o immergersi in piscina.

Ancora sarebbe meglio evitare di indossare abiti stretti e di materiale sintetico perché favorirebbero la sudorazione e con essa la proliferazione dei batteri.

Per una ceretta fatta in casa senza arrossamenti, quindi, occorre prestare attenzione sia alla preparazione sia alle fasi successive alla depilazione.

