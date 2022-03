Curare la pelle del viso è sempre difficile, perché non sappiamo mai precisamente cosa fare e quali prodotti usare. Spesso sentiamo dire che dobbiamo usare i cosmetici in base alla nostra tipologia di pelle, che può essere secca, mista o grassa. Infatti se abbiamo la pelle grassa, meglio non usare alcuni prodotti. Stessa cosa vale se abbiamo la pelle secca, per cui alcuni prodotti non sono adatti. Insomma, è complicato venirne fuori. Quindi, chiediamo consiglio alle beauty advisor professioniste. Queste faranno degli esami della pelle e ci diranno precisamente che beauty routine fare, che prodotti usare, se stiamo stressando troppo la pelle e tante altre cose interessanti che spesso ignoriamo.

Pelle secca, mista o grassa

La prima cosa da fare è capire che pelle abbiamo. Alcune volte è evidente la tipologia di pelle, altre volte invece meno. Ad esempio se la nostra pelle è spesso lucida e unta, allora avremo una pelle grassa. Se invece passiamo la mano sul volto e lo sentiamo asciutto e un pochino grezzo al tatto, allora avremo una pelle secca. In ogni modo, un’estetista o una dermatologa avranno la risposta.

Stop alla pelle grassa e lucida ed ecco cosa fare per averla pulita in profondità, splendente e idratata ad ogni età

Quella sicuramente più complessa da curare è la pelle grassa. Questo perché ha bisogno di essere idratata, ma in uno specifico modo. Dobbiamo evitare di ingrassarla ancora di più, altrimenti l’effetto lucido e unto sarà esponenziale. Con la pelle grassa è fondamentale la pulizia del viso. Il viso bisogna pulirlo bene in profondità, e non solo superficialmente. Per questo, almeno una volta alla settimana, è opportuno fare questo piccolo rituale.

E allora diciamo stop alla pelle grassa e lucida ed ecco cosa possiamo fare una volta alla settimana per avere una pelle da favola. La prima cosa da fare è far aprire i pori della pelle del viso. E possiamo farlo in due modi: il primo consiste nel fare una sauna, magari in palestra. Il secondo nel mettere dell’acqua in una pentola, portarla a ebollizione e poi usare il vapore acqueo per far aprire i pori. La seconda cosa da fare, invece, è lo scrub. Lo scrub viso deve essere in gel con i granuli. I movimenti devono essere delicati e rotatori, non dobbiamo rimuovere l’epidermide con i nostri movimenti. Se abbiamo la spazzola scrub elettrica, possiamo usare anche quella.

Terzo step è quello della maschera viso. Non usiamo una maschera viso qualsiasi, perché la pelle grassa ha bisogno di una maschera che purifichi il viso. E, quindi, scegliamo una maschera purificante e che opacizzi il volto, dato che spesso è lucido. Poi passiamo a quelle che sono le regole base della beauty routine. E quindi dobbiamo applicare il tonico, e infine dobbiamo applicare una crema idratante specifica per pelli grasse, altrimenti si andrà a ungere ancora di più la pelle.

