In molti preferiscono la stagione autunnale e i primi freddi all’estate. L’autunno sicuramente racchiude in sé un fascino particolare che non si trova nelle altre tre stagioni dell’anno.

Tuttavia anche l’autunno presenta delle criticità da non sottovalutare. Tra queste ai primi posti si inserisce il ritorno delle cimici verdi, il più odiato tra gli insetti dopo le zanzare.

Infatti, l’arrivo dei primi freddi spinge questi insetti scientificamente conosciuti come Palomena prasina verso le nostre case.

Si tratta di insetti molto diffusi sia nelle grandi città che, a maggior ragione, in campagna.

La paura che suscitano questi insetti è, però, irrazionale dal momento che non sono dannosi per l’essere umano.

Solitamente non mordono né trasmettono malattie, pur rilasciando un fastidiosissimo odore se spaventate.

Precedentemente si era spiegato il motivo per cui le cimici puzzano se toccate o infastidite.

Il rischio maggiore collegato a questi animali è quello fitosanitario dal momento che invadendo orti e giardini provocheranno danni alle coltivazioni.

Ci stupirà ma le cimici potrebbero essere nascoste in questi posti della casa spesso trascurati

Come si scriveva, il freddo spinge le cimici verso posti chiusi e più caldi. Il periodo in cui si muoveranno alla ricerca di calore è quello che va tra ottobre e novembre.

Le possiamo trovare, oltre che nelle case, anche in garage, magazzini e cantine.

Nelle abitazioni, spesso, non ci si rende conto della loro presenza fino a quando non le si sentirà ronzare attorno a un lampadario accesso.

La reazione più comune ci porta ad eliminare questi pochi esemplari molto rapidamente.

Tuttavia spesso non si pensa al fatto che, nella maggior parte dei casi, quell’unica cimice audace non è la sola presente in casa.

Infatti, potrebbero essercene centinaia nascoste negli angoli più disparati.

Per questo è importante monitorare attentamente la situazione controllando diverse zone della casa.

Pochi lo sanno ma bisognerebbe controllare lungo i battiscopa, negli angoli delle finestre e nei cassoni delle tapparelle.

Inoltre, mai trascurare gli spigoli dei muri, le travi in legno, il retro dei mobili e, soprattutto, i letti.

Uno dei posti dove possono trovare riparo le cimici verdi sono, infatti, i letti. Attenzione però a non confonderle con la diversa specie delle cimici del letto.

Le cimici verdi, unendosi tra loro riescono a svernare entrando in una sorta di letargo. Per liberarsene velocemente, quindi, è importante controllare non tralasciando nessuna delle zone in cui questi animali potrebbero nascondersi.