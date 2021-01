Trasformare completamente la propria vita imparando a gestire il mindset.

Parliamo di qualcosa che riveste un ruolo importantissimo, non solo nella vita professionale ma anche nel privato. Ma è difficile da definire: non è solo un metodo motivazionale, e cercando su internet è facile finire su siti che pubblicizzano fantastiche soluzioni per fare soldi o diventare ricchi.

Ebbene, gli esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno pensato di proporre ai lettori un modo diverso di affrontare l’argomento, più radicato a studi, psicologia, e opinioni di importanti conoscitori della materia.

Trasformare completamente la propria vita imparando a gestire il mindset

Per parlare dell’argomento in maniera più completa si deve citare un libro molto importante. Si tratta in pratica della ‘bibbia’ per costruire un modo di ragionare, un’impostazione mentale – appunto, ‘mindset’ – vincente. È il volume di Carol Dweck intitolato, semplicemente, ‘Mindset’. La dottoressa Dweck è una psicologa americana e ha insegnato alla Columbia University e ad Harvard. Oggi insegna a Stanford.

La dottoressa Dweck inquadra due tipi di atteggiamento: il ‘growthmindset’ e il ‘fixedmindset’. In italiano vengono spesso tradotti semplicemente come mindset dinamico e mindset statico. Questi sono concetti fondamentali da conoscere per poter lavorare sul proprio approccio e la propria forma mentis.

Come funziona esattamente?

È un concetto che ridefinisce la teoria dell’intelligenza e si basa su alcuni studi condotti su ragazzi. In questi studi, è emerso che c’è chi crede che le proprie abilità di base, i propri talenti e le proprie conoscenze siano statiche, fisse e immutabili. Al contrario c’è chi ritiene e comprende che queste caratteristiche possano essere coltivate con impegno, studio e pazienza. Ebbene, i primi soggetti avevano come unico pensiero quello di sembrare intelligenti. I secondi, invece, comprendevano l’importanza di lavorare su sé stessi e di come ciascun individuo può diventare più intelligente se ci s’impegna.

Tutto questo è importante, perché chi sviluppa un mindset basato sulla crescita, dinamico, sarà di riflesso più disposto a lavorare sodo per portare a casa dei risultati concreti nonostante le difficoltà.