Bastano 2 semplici ingredienti per pulire i contenitori di plastica e togliere definitivamente macchie nere e unto dell’olio e sugo

Spesso, soprattutto quando abbiamo invitati a cena, tendiamo a esagerare con le preparazioni, cuciniamo per un esercito con la paura che il cibo non sia abbastanza. È una preoccupazione a volte infondata, ma ci teniamo a fare bella figura e pensiamo che eccedere possa salvarci da eventuali imprevisti. Solo a fine pasto ci rendiamo conto di quante pietanze siano avanzate, per non sprecarle ricorriamo agli utilissimi contenitori di plastica con il coperchio.

In questo modo potremo anche decidere se congelarli o riporli semplicemente in frigorifero, per consumarli nei giorni successivi. Può anche capitare di portarli in borsa per avere un pasto veloce a lavoro, per poi lasciarli sporchi finché non torniamo a casa.

Eliminiamo i cattivi odori

Quello che invece è molto frequente è non riuscire a fare tornare come nuovi questi comodi contenitori per il cibo. Il materiale poroso assorbe irrimediabilmente i residui di ogni pietanza, rendendo più difficile la pulizia. La maggior parte delle volte ci arrendiamo e ci limitiamo a detergerli senza insistere sulla macchia, accontentandoci dello scarso risultato. Eppure, basterebbe dedicare pochi minuti per togliere definitamente gli aloni di grasso o scuri, presenti nella superfice interna della plastica. In più, potrebbero mantenere un odore non proprio gradevole, che difficilmente tenderà a sparire.

In questo caso, invece di buttare via ogni cosa, potremmo eliminare la puzza con qualche scorza di limone e arancia. Basterà riempire d’acqua il contenitore, aggiungere la buccia e chiudere con il coperchio, dopo 30 minuti potremo risciacquare.

Per quanto riguarda le macchie, invece, bastano 2 semplici ingredienti per pulire i contenitori e rimuovere le tracce di unto e cibo. Se l’alone è particolarmente insidioso, prima potremmo effettuare una sorta di prelavaggio. Ovvero, usiamo poche gocce de classico detersivo per piatti e riempiamo di acqua il contenitore, lasciando agire per una decina di minuti.

Bastano 2 semplici ingredienti per pulire i contenitori di plastica e togliere definitivamente macchie nere e unto dell’olio e sugo

Il sale è un alleato straordinario delle pulizie domestiche, ha un potere sgrassante e agisce efficacemente sullo sporco, schiarendo anche la macchia. Il sapone di Marsiglia è un altro ingrediente molto utile in casa, perfetto per ottenere pavimenti splendenti e profumati, per lavare biancheria.

Per togliere le tracce all’interno dei contenitori, immergiamoli in una bacinella colma d’acqua calda versiamo 2 cucchiai di sale e 2 di sapone. Aspettiamo che i due elementi agiscano a fondo, dopo circa 30 minuti, con l’aiuto di una spugna, strofiniamo energicamente e poi sciacquiamo.

Lo stesso procedimento potremmo usarlo anche con i barattoli di vetro delle conserve o per lavare bottiglie dove prima c’era olio o sugo.

