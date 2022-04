Per garantire un’igiene accurata in casa non bisogna trascurare i dettagli. Spesso ignoriamo quei punti e non ci soffermiamo mai a pulirli in profondità, rischiando di fare proliferare batterei e acari.

Quindi, non è solo importante spolverare ed eliminare la polvere sulle superfici dei mobili, sgrassare i piani cottura, i sanitari e l’interno degli armadi. Dovremo anche accuratamente concentrare le pulizie di casa, per esempio, sulle fughe delle piastrelle.

Di solito siamo abituati a passare un semplice straccio, quando invece dovremo periodicamente usare dei prodotti specifici per renderle brillanti e linde. Non solo dovremo occuparci di quelle che si trovano per terra, ma anche quelle che ci sono in bagno, nelle pareti o nella doccia, che spesso sono macchiate e annerite.

Per sbiancare e scrostare le fughe annerite della doccia e del pavimento in gres o cotto senza fatica ecco 3 mix sorprendenti

Di certo sono tanti i prodotti che potremo impiegare per ottenere delle fughe splendenti, ma esistono anche dei rimedi casalinghi per arrivare allo stesso risultato.

Oltre i classici che tutti usano, come la candeggina, basterà creare dei semplici miscugli fai da te.

Il primo mix che potremo preparare è in grado anche di tenere lontano eventuali tracce di muffa, eliminare i cattivi odori e le varie macchie di sporco. Quindi, procuriamoci una bottiglietta spray, magari riutilizzando quella di un vecchio prodotti, e ripuliamola per bene. Versiamo direttamente all’interno del contenitore:

6 bicchieri d’acqua tiepida;

un bicchiere di bicarbonato;

½ bicchiere di succo di limone;

4 cucchiai di aceto bianco.

Agitiamo bene per mescolare tutti gli ingredienti e spruzziamo il composto direttamente sulle fughe da pulire. Lasciamo in posa per circa 15 minuti e poi passiamo un panno o uno straccio inumidito, fino a eliminare ogni traccia di sporco.

Il secondo detergente da fare in casa, per sbiancare e scrostare le fughe annerite, è composto da:

2 bicchieri di sali Epsom;

un bicchiere di bicarbonato;

½ bicchiere di sapone neutro per piatti.

Mescoliamo tutti gli elementi in una ciotola fino a creare una crema, per poi ricoprire le fughe completamente e, con l’aiuto di un vecchio spazzolino, strofiniamo energicamente. Non resterà che risciacquare per rimuovere definitivamente le incrostazioni.

Per pulire a fondo

In poche mosse potremo dare vita ad un detersivo da versare direttamente nel secchio del mocio o in un contenitore con lo spruzzino. Per ogni litro d’acqua aggiungiamo:

½ bicchiere d’aceto;

poche scaglie di sapone di Marsiglia;

10 gocce di olio essenziale di lavanda o tea tree.

Laviamo in maniera classica la superfice delle fughe senza dover poi risciacquare, oltre a detergere accuratamente, la casa sarà profumatissima.

