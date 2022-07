Un’alternativa all’hummus delicata da provare con 3 ingredienti senza aglio

L’hummus è certamente uno dei piatti più popolari, non soltanto in medio oriente e nord Africa, ma anche qui da noi. Ha avuto un enorme successo per il suo sapore unico, la sua versatilità, e perché è salutare e ricco di nutrienti.

Ma preparare un ottimo hummus non è così semplice, e soprattutto, molti trovano un po’ indigesto l’aglio che la ricetta originale prevede in quantità. Fortunatamente dal sud Europa arriva un’ottima alternativa all’hummus, salutare, semplicissima da preparare e che ha soltanto tre ingredienti. Vediamo di che cosa si tratta.

La fava greca si fa con i piselli gialli

L’alternativa all’hummus delicata e perfetta per chi cerca un piatto delicato ma saporito è la fava. Ma attenzione, la fava non è fatta di fave. Si tratta di un piatto greco, tipico delle isole Cicladi, che si prepara con i piselli gialli spezzati. Possiamo facilmente trovarli secchi al supermercato. Se non troviamo i piselli gialli, possiamo preparare lo stesso piatto con le lenticchie rosse, le ottime cicerchie o altro legume di piccole dimensioni. Ma vediamo immediatamente quali ingredienti ci servono e la ricetta.

Un’alternativa all’hummus delicata con solo tre ingredienti senza aglio

La fava è davvero semplicissima da preparare, e servono soltanto tre ingredienti: i piselli gialli secchi, della cipolla rossa e dell’olio di oliva. Procediamo in questo modo: sciacquiamo abbondantemente i piselli gialli sotto l’acqua corrente, fino a quando l’acqua di risciacquo risulterà limpida. Se non li laviamo bene, potrebbe formarsi della schiuma sulla superficie dell’acqua in cottura. Poi, tagliamo a fettine sottili una cipolla rossa, e mettiamola in una pentola capiente e antiaderente con dell’olio di oliva. Facciamo appassire appena la cipolla a fuoco basso, deve risultare morbida, non croccante o marroncina.

Quando la cipolla è un po’ appassita, aggiungiamo i piselli che abbiamo lavato, abbastanza acqua fredda da coprirla completamente, aggiungiamo altro olio e accendiamo il fuoco a fiamma media. Non mettiamo il coperchio.

Ottima con abbondante limone

La fava è un’alternativa all’hummus delicata e molto semplice da preparare. Lasciamo cuocere la fava a fiamma medio-bassa per lungo tempo, aggiungendo acqua al bisogno fino a quando i piselli gialli si disferanno e la consistenza del piatto risulterà cremosa. Non c’è bisogno di usare un mixer, perché i piselli si disgregano da soli. A circa metà cottura, saliamo a piacere.

Quando i piselli sono talmente morbidi che il piatto apparirà cremoso, serviamolo con un filo di olio a crudo, abbondante limone, e se lo gradiamo, qualche cappero.

