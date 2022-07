Come avere un buon odore dopo l’attività sportiva con prodotti profumati fai da te utili anche per l’igiene intima

Non è solo una questione che riguarda il periodo estivo, ma tutti i mesi dell’anno. Quando facciamo attività sportiva è molto importante prendersi cura della pelle e utilizzare prodotti naturali che ci permettano di profumare sia prima della palestra che dopo la doccia. Oltre a shampoo e bagnoschiuma anche i deodoranti hanno un ruolo imprescindibile per dare alla pelle la protezione necessaria dopo un’intensa sudorazione.

La doccia potrebbe danneggiare la composizione della cute soprattutto a causa dell’acqua calda, alcune creme particolari sono utili per ristabilire il corretto pH. Gel e prodotti dovrebbero tenere conto della frequenza delle docce, gli stress cui l’epidermide è sottoposta sono diversi.

Inoltre, è importante stabilire quali sono le fragranze che preferiamo e fare una selezione adeguata che ci permetta di sentirci a nostro agio con il profumo che portiamo indosso. Idratare la pelle, poi, è importante sia per donne che uomini e un’eau de parfum che agisca con delicatezza sarebbe la scelta giusta per chi pratica sport quotidianamente.

I sali minerali

Se vogliamo scoprire come avere un buon odore quando facciamo sport dobbiamo partire dal fatto che il deodorante va utilizzato anche prima di cominciare. Dobbiamo indirizzarci verso prodotti traspiranti che non siano una barriera contro il sudore, ma che proteggano la pelle dandoci sollievo. Vichy, Nivea, Dior e Dove hanno tra le loro linee deodoranti che possono essere utilizzati prima di allenarci. Altri marchi come Infasil o Dermafresh, invece, hanno prodotti appositi per il dopo allenamento.

Il deodorante va applicato sempre sulla pelle asciutta e dobbiamo ricorrere a quelli traspiranti prima dell’allenamento e a quelli profumati dopo l’allenamento. Sarebbe meglio assicurarci che i prodotti abbiamo sempre azioni complete e variegate, cioè dovrebbero essere fortificanti, tonificanti ed energizzanti.

Spesso possiamo utilizzare l’acqua spray che rivitalizza sia la pelle del viso che quella del corpo. È utile perché grazie ai sali minerali si possono combattere gli arrossamenti provocati dal sudore, recuperare i sali persi con la sudorazione, ridare forza ai muscoli stanchi.

Come avere un buon odore dopo l’attività sportiva con prodotti profumati fai da te utili anche per l’igiene intima

Se questi prodotti oltre a proteggere e rivitalizzare sono anche profumati avremmo un vantaggio nella nostra vita sociale.

Se vogliamo creare un prodotto universale facendolo in casa e risparmiando possiamo sfruttare le proprietà di alcuni prodotti naturali veramente delicati. Con 9 grammi di cera d’api, 30 grammi di olio di cocco, 4 gocce di tea tree oil e 4 gocce di lavanda possiamo ottenere un prodotto in grado di far respirare la pelle e darci molto sollievo. Evitare i siliconi che otturano i pori è sempre importante per avere addosso un buon profumo.

Per la preparazione è sufficiente mettere a bollire a bagnomaria la cera d’api e l’olio di cocco e aggiungere, una volta che il composto si è raffreddato, le gocce di olio essenziale. Una volta solidificato in frigorifero per un’ora otteniamo uno stick completamente naturale.

Alcuni prodotti fatti in casa sarebbero utili anche per l’igiene intima, perché non altererebbero la flora batterica come succede con i prodotti commerciali più aggressivi.

