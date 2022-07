In vista dei mesi estivi sono molte le catene, e più in generale le aziende, che cercano personale extra. In vari settori merceologici diversi si vede un ricambio di personale, anche dovuto alle ferie dei dipendenti. È per questo che intorno al mese di luglio è possibile trovare molti annunci di lavoro. Catene di supermercati, elettronica o anche aziende più specializzate sono alla ricerca di varie figure.

In alcuni casi si parla di contratti a tempo determinato, sia full time che part time, vero. Ma in altri casi potremmo trovare qualche offerta allettante per posizioni più stabili. Però, sia che si tratti di un lavoretto estivo o di uno a lungo termine, perché farsi sfuggire l’occasione?

Ecco le ultime opportunità di lavoro per diplomati offerte da questa famosa catena tra Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna

Soprattutto i supermercati sembrano essere alla ricerca di personale da inserire in vari settori interni. La Coop, ad esempio, è sempre alla ricerca di nuove figure anche per sedi di nuova apertura. Oggi vedremo le ultime offerte di lavoro proposte da un’altra catena di supermercati, Esselunga. Questa società italiana opera nella grande distribuzione nel Nord e Centro Italia. Al momento, sono queste le offerte più interessanti distribuite tra 3 principali regioni.

Addetti alla vendita, posizioni in ufficio e allievi

Tra le offerte nelle varie regioni troviamo diversi annunci per addetti alla vendita e allievi responsabili. Molto interessante anche quella da HSE (salute, sicurezza e ambiente), oltre che per addetti alla sorveglianza. In base al profilo vengono richiesti requisiti diversi, ovviamente. Me per molte delle posizioni è previsto un periodo di formazione, inserimento o stage retribuito. Disponibile anche qualche posto nelle Risorse Umane, ma in tal caso è richiesta la laurea in materie giuridiche o economiche. Ma in ogni caso, tra le province di Milano, Modena, Parma e Novara le offerte di lavoro non mancano.

Pe candidarsi basterà andare sulla sezione del sito Lavora con noi, da cui è possibile filtrare le offerte disponibili. Si può fare una ricerca per ruolo, regione e tipologia di contratto part time o full time. Dopodiché basterà registrarsi al sito, compilare il modulo con i propri dati e CV e poi selezionare l’offerta desiderata. Poi si procederà con una video presentazione che prevede anche un questionario. Successivamente potrebbe esserci un colloquio video con gli addetti alla selezione che potrebbe portare a farne un altro di persona. Se il nostro profilo corrisponde alla figura che stanno cercando, riceveremo una proposta di lavoro formale.

Quindi, ecco le ultime opportunità di lavoro per diplomati disponibili in varie regioni. Se non troviamo la posizione che fa per noi, basterà controllare con una certa frequenza. Ogni settimana vengono pubblicate nuove proposte e magari il profilo che ci interessa potrebbe liberarsi a breve.

Approfondimento

Nuove offerte di lavoro disponibili ogni giorno, ecco alcune molto allettanti part time e full time anche senza esperienza