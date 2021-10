Basta una semplice foglia per creare un’eccezionale decorazione bella e d’effetto

Con l’arrivo dell’autunno e l’avanzare dell’inverno le piante si spogliano della loro chioma e le foglie cadute raffigurano uno scenario di colori autunnali. Un mix di colori tra il verde, il giallo, il rosso e il marrone che si intrecciano l’uno sull’altro formando un panorama da cartolina.

Tutte queste foglie oramai cadute, andranno a seccare e a formare un manto nel vialetto dove magari siamo di passaggio tra una commissione e l’altra. Ma se ci fermiamo un attimo ad osservare le foglie degli alberi, ci accorgeremo che hanno davvero una forma bellissima.

Le foglie più comuni e facili da trovare, quelle degli alberi caducifoglie, sono ad esempio quelle della quercia, del castagno, l’acero o molte altre. Non appena si ha l’occasione di poterne raccogliere anche solo una, non bisogna tentennare nel pensare ai vari utilizzi fai da te, da provare subito. Infatti basta anche una sola foglia per creare un’eccezionale decorazione d’effetto che piacerà a tutti.

Per i più piccoli ma anche per i più grandi tante idee artistiche da fare con le proprie mani

Con una sola foglia si possono fare tante cose, immaginiamo se fosse più di una e di forma diversa. Con un po’ di creatività ed immaginazione si possono realizzare tanti progetti che potrebbero rivoluzionare anche la casa.

Quello più apprezzato è senz’altro una parete di foglie disegnate. Cosa c’è di meglio che migliorare l’aspetto del nostro soggiorno con un tocco di colore? Immaginiamo tante foglie di forma diversa dipinte sulla parte dietro al sofà con una lampada da terra ad incorniciare il tutto.

Questa idea è la più realizzata e soddisfacente. Ovviamente le foglie non andranno attaccate alla parete, ma serviranno come dei veri timbri naturali che faranno una bellissima figura. La stessa idea si può realizzare anche con un tappo di sughero oppure una metà di una patata. Ma resta sicuramente molto particolare ed elegante, la sagoma della foglia.

Basta una semplice foglia per creare un’eccezionale decorazione bella e d’effetto

Ecco cosa serve:

qualche foglia caduta

un pennello

tempere dei colori autunnali

Non appena avremo tutto l’occorrente con un pennello stendere il colore prescelto e appoggiare la foglia in maniera uniforme sulla parete e il gioco è fatto. Quando delicatamente si alzerà la foglia si vedrà una bellissima foglia dipinta sulla parete. Non resta altro che continuare così con varie sfumature di verde, giallo, marrone, arancione e rosso per avere un effetto foliage d’autunno.

Questa tecnica è molto facile da replicare. È possibile anche personalizzare i tessuti, con i colori adatti ai tessuti, come ad esempio le tende, un jeans, una t-shirt e così via. Inoltre non dimentichiamoci che possiamo realizzare dei biglietti d’auguri da sfruttare per il periodo natalizio, oppure personalizzare agende o quaderni.

Approfondimento

