Scegliere di mangiare sempre frutta di stagione è una buona idea. È il modo migliore per mangiare sempre prodotti freschi e spesso a chilometro quasi zero. Chi vuole, può addirittura decidere di coltivare frutta e verdura direttamente nel proprio orto. Lo staff di Proiezionidiborsa dà sempre consigli sotto questo aspetto. Ad esempio, in un articolo precedente avevamo indicato che cosa piantare a luglio per avere un raccolto sano e delizioso.

Oggi andiamo, invece, a scoprire della frutta estiva che può avere effetti molto positivi sulla nostra salute. Basta una manciata di questa frutta per combattere invecchiamento e risolvere problemi intestinali.

La frutta dai tanti lati positivi

Consigliamo a tutti di provare a mangiare qualche susina. Questi frutti, piccole prugne violacee fuori e gialle dentro, possono essere dei veri toccasana. Innanzitutto, possono dare un po’ di energia quanto ci si sente stanchi, senza però fornire troppe calorie.

La vitamina principale che troviamo nelle susine è la C, che ha molteplici lati positivi. Innanzitutto, fa bene alla pelle, perché aiuta la formazione del collagene. Quest’ultimo è una proteina importante, poiché rende compatta ed elastica la nostra pelle. Inoltre, la vitamina C ha una funziona antiossidante. Aiuta, infatti, contro l’invecchiamento e contro l’azione dei radicali liberi.

Chi poi ha problemi di stitichezza troverà un prezioso alleato in questo frutto. Il suo alto contenuto di fibre ha infatti effetti lassativi. Non solo, ma contiene anche una sostanza chiamata sorbitolo, che attira quantità consistenti di acqua nell’intestino, rendendo più facili i movimenti intestinali.

Insomma, è bene che iniziamo ad utilizzare le susine in cucina, perché gli effetti positivi sono tanti. Per fortuna, oltre ad essere sane, sono anche deliziose. In particolare, sono perfette per macedonie o per marmellate, queste ultime si possono sigillare e conservare a lungo. In tal modo, possiamo godere delle susine per tutto l’anno.