Se abbiamo un giardino e non sappiamo esattamente cosa piantare per renderlo più bello ma anche funzionale, questo articolo può essere utile. Conosceremo uno splendido albero dalla grande chioma a ombrello che ci riporterà alla mente gli incantevoli paesaggi africani.

Atmosfere da sogno evocate dai meravigliosi fiori a piumino, con stami che vanno dal bianco al rosa e all’arancione. Con foglie composite fatte di tante foglioline che la sera magicamente si richiudono su sé stesse per riaprirsi ai primi raggi mattutini.

È l’Albizia Julibrissin o meglio conosciuta come acacia di Costantinopoli, di cui ne esistono tantissime varietà. Alcune con colori fogliari che vanno dal rosso al cioccolato intenso, davvero meravigliose.

Questo è il grande albero da piantare in giardino a crescita rapida per fare ombra in estate

Quello che rende questo albero particolarmente adatto a decorare i nostri giardini è la sua grande adattabilità. Si tratta di una specie molto rustica. La sua zona d’origine è la fascia tropicale e sub tropicale dell’Asia, dell’Africa e dell’Australia. È perciò abituato a svilupparsi anche su terreni aridi e poco fertili. Nella nostra penisola però si è adattato benissimo anche al clima gelido dei territori del nord. Infatti resiste a temperature che arrivano ai -20° d’inverno.

Mediamente arriva intorno ai 5 o 6 metri di altezza ma si trovano esemplari anche molto più alti. Il portamento della sua chioma a ombrello fa sì che al di sotto si creino dei bellissimi e funzionali spazi d’ombra. In cui è possibile posizionare sedute e angoli relax. Oppure far crescere altre piante ornamentali. La sua crescita rapida ci permette di acquistare giovani esemplari con una spesa di circa 50 euro. Nel giro di pochi anni godremo della bellezza dell’albero adulto.

Fiori e miele

Gli insetti impollinatori vanno ghiotti del suo nettare e noi del prezioso miele di acacia che producono.

I fiori sbocciano dalla tarda primavera fino all’autunno e alla loro sfioritura compare un baccello simile a un grande fagiolo al cui interno ci sono i semi. Riprodurlo per talea e tramite semi è molto semplice.

Questo è il grande albero da piantare in giardino a crescita rapida per fare ombra in estate che regalerà magiche atmosfere al nostro spazio esterno.