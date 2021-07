Più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato come determinati alimenti possano prevenire l’insorgenza di patologie piuttosto diffuse, soprattutto dopo una certa età. Infatti colesterolo cattivo e malattie cardiovascolari sono molto diffusi nella popolazione, e addirittura tante persone non sanno nemmeno di averli. Proprio per questo è necessario seguire un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano per assicurarci una vita felice e senza rischi.

Bastano pochi grammi di determinati elementi nel regime dietetico giornaliero per ottenere notevoli benefici per l’organismo. Infatti, per quanto riguarda il germe di grano sappiamo che ne bastano 2 cucchiai al giorno per purificare le arterie e avere capelli splendenti. Quest’oggi i nostri consulenti illustrano come 3 grammi di un’altra importante fibra bastino per aiutare cuore, arterie e cervello e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Questo alimento povero pulisce le arterie dal colesterolo e protegge cuore e cervello dall’ischemia. Stiamo parlando dell’orzo che grazie al suo contenuto di beta-glucani apporta numerosi benefici al benessere quotidiano.

Secondo gli esperti grazie ai beta-glucani contenuti in elevata percentuale nell’orzo, si riducono i livelli di colesterolo e si equilibra il microbiota intestinale. Assumere alimenti ricchi di questa sostanza, come l’orzo, aiuta l’organismo a combattere lo stress, l’obesità e tutti i rischi che ne conseguono, come malattie cardiovascolari. Inoltre, sempre secondo gli esperti, agisce sulla parte del cervello detta ippocampo, che elabora le emozioni ed è il centro della memoria a lungo termine.

L’orzo, quindi, grazie ai beta-glucani protegge questa parte del cervello in stretta correlazione con il cuore. Pertanto assumere alimenti, come l’orzo, che contengono beta-glucani, aiuta a prevenire importanti malattie cardiovascolari. Insomma è un vero e proprio elisir di lunga vita. Sembrerebbe che assumere 3 grammi di beta-glucani d’orzo, ogni giorno, faccia davvero bene al cuore e a tutto l’organismo. Tuttavia, consigliamo sempre di consultare un medico o un nutrizionista per escludere eventuali effetti collaterali in ogni singola persona.

