Giugno finisce e inizia un mese nuovo. Per tutti coloro che coltivano l’orto è chiaro cosa voglia dire l’arrivo di luglio. Significa che dobbiamo capire quali sono gli impatti che avrà il nostro orto.

In particolare è bene capire che cosa dovremo piantare in queste settimane. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di informare in tempo i lettori sulle migliori aggiunte per l’orto. A questo proposito, in un articolo precedente abbiamo consigliato il porro, che siamo ancora in tempo a piantare anche a luglio.

Oggi vediamo due legumi davvero imperdibili, che nutrono l’orto e ci garantiscono coltivazioni straordinarie. Ecco cosa dobbiamo piantare nell’orto a luglio per un raccolto sano e delizioso.

I due legumi

Consigliamo di piantare fagioli e fagiolini. Questi due legumi hanno molto in comune, e si comportano in modo simile nell’orto. Entrambi infatti garantiscono azoto al terreno, sostanza che aiuta la crescita delle altre piante. Si possono già coltivare a partire dalla primavera, mentre luglio è l’ultimo periodo utile per aggiungerli all’orto. Piantandoli adesso assicuriamoci di bagnarli frequentemente, perché tendono a soffrire i periodi troppo aridi.

Le proprietà positive

Fagioli e fagiolini non fanno solo bene all’orto, ma anche alla salute una volta che vengono raccolti. I fagioli hanno un grande contenuto di proteine, mentre i fagiolini ne contengono molto meno. I fagiolini però contengono una quantità molto maggiore di acqua, e ci garantiscono molti più sali minerali. Inoltre i fagiolini sono anche diuretici.

Entrambi i legumi sono molto vitaminici, e in particolare contengono vitamina C. Essa aiuta l’organismo a combattere l’invecchiamento, grazie all’azione di contrasto ai radicali liberi. Inoltre ha funzioni di potenziamento del sistema immunitario. Sia fagioli che fagiolini hanno poi un contenuto di fibre molto alto.

Ecco cosa dobbiamo piantare nell’orto a luglio per un raccolto sano e delizioso. Due legumi famosissimi, che tra l’altro permettono anche di sbizzarrirsi in cucina in tante ricette diverse.