Attenzione, perché la semplicità e la bontà di questa ricetta potrebbero lasciarci di stucco. Si tratta di un piatto che viene dall’estero, ma che si prepara in 5 minuti e con l’utilizzo di pochi ingredienti per lo più familiari. È quindi perfetto per qualsiasi pasto last minute, dato che ci basta una forchetta per preparare questo piatto gustoso e salutare perfetto a colazione, pranzo e cena. Si tratta perlopiù di una salsa da consumare tipicamente con i nachos (patatine di mais), ma che possiamo combinare a cibi più nostrani.

Ad esempio, funziona perfettamente con la polenta fritta, dato che anche questa è fatta di mais. Tra l’altro, questo può essere un modo perfetto per riciclare la polenta avanzata ed evitare di buttarla. Non solo, ma funziona a meraviglia anche con toast, crostini, tartine e con il pane carasau.

Senza contare che, secondo gli esperti di Humanitas, mangiare il frutto alla base della ricetta potrebbe aiutare a ridurre colesterolo cattivo e ipertensione. Scopriamo allora come preparare questa delizia.

Ingredienti

avocado 2;

succo di lime 35 g;

cipolla bianca ½;

pomodoro grande 1;

sale fino q.b.;

coriandolo fresco q.b.

Il nome della ricetta che ci apprestiamo a preparare è Guacamole ed è originaria del Messico. Qui si trovano avocado in abbondanza ed è proprio questo il frutto alla base del piatto di oggi.

In realtà, il passo più importante è proprio quello di selezionare con cura l’avocado. Spesso, infatti, viene importato dall’estero e si trova a diversi stadi di maturazione. Ciò che vogliamo è un frutto piuttosto morbido al tatto, ma non eccessivamente, tanto da lasciare uno spazio fra buccia e polpa. Inoltre, stiamo attenti che non ci siano segni di muffa nell’attacco del picciolo.

Occupiamoci ora degli altri ingredienti. Dobbiamo tritare finemente sia il pomodoro che la cipolla creando dei piccoli cubi. Tritiamo piuttosto finemente il coriandolo fresco e spremiamo il succo di un lime. Dal momento che il sapore del coriandolo fresco non è gradito a tutti, possiamo sempre sostituirlo con del semplice prezzemolo.

Apriamo gli avocado con un coltello affilato dividendoli a metà e girando intorno al seme centrale. Questo è tondo e piuttosto grande. Se vogliamo possiamo conservarlo per far crescere la nostra personale piantina di avocado.

Rimuoviamo la polpa con un cucchiaio e tagliamola grossolanamente a pezzetti. Adesso, pestiamo l’avocado con una forchetta messa di piatto. Aggiungiamo subito il succo di lime e gli altri ingredienti. Mescoliamo e aggiustiamo di sale. Adesso il nostro Guacamole è pronto e può avere la consistenza che più preferiamo, basterà insistere più o meno tempo con la forchetta.