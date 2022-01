Quando arriva la sera e finalmente possiamo concederci un po’ di relax, sembra di non sapere mai che film scegliere. A volte la varietà dei servizi streaming è tanta da causare indecisione. Altre volte ci sembra di aver già visto tutto e che il motore di ricerca ci proponga sempre gli stessi titoli. A questo riguardo, pochi sanno che c’è un trucco semplicissimo per scoprire film e serie “nascoste” di Netflix. Se invece siamo semplicemente in cerca di raccomandazioni, questo è il posto giusto. Scopriamo cosa guardare stasera se abbiamo voglia di un film comico, thriller, romantico o d’azione. Insomma, qualunque sia la nostra voglia riusciremo a soddisfarla.

Un film comico recente adatto a tutti

Quando si tratta di film comici, può risultare difficile trovarne uno con l’umorismo giusto, leggero ma non troppo infantile. Alcuni però riescono a trovare la combinazione perfetta fra battute alla portata di tutti e quelle per un pubblico più adulto. Fra questi c’è sicuramente Free Guy – Eroe per gioco. Il protagonista, interpretato da Ryan Reynolds, è proprio un personaggio di un videogioco diventato molto popolare e attorno a cui girano diversi interessi economici. Mentre i creatori del gioco cercano di provare che il videogame in questione gli è stato rubato, scoprono il vero valore della loro idea. Infatti, Guy, un semplice cassiere di banca all’interno del gioco, esce dal suo ruolo stabilito, trovandosi in una serie di situazioni esilaranti.

Troviamo il film in streaming su Disney+ e a pagamento su Prime Video.

Il film per gli amanti del brivido

Ci sono pochi film in grado di metterci in un completo stato di ansia e inquietudine come Get Out – Scappa. Il protagonista è un giovane ragazzo di colore che visita per la prima volta i genitori della sua compagna. Si ritrova così in un quartiere borghese di bianchi, in cui si sente a disagio dall’inizio. Le poche persone di colore che servono e ruotano intorno alla famiglia hanno un comportamento inquietante e inspiegabile. In poco tempo scopriremo che la famiglia nasconde un segreto che va ben al di là del semplice razzismo. La suspense creata da questo film e l’interpretazione degli attori gli sono valsi addirittura un Oscar. Lo troviamo in streaming su Prime Video da noleggiare o acquistare.

L’amore non va in vacanza

Anche quando si tratta di commedie romantiche può essere difficile trovare quella giusta. A volte, infatti, possono risultare melense e piuttosto anonime. L’amore non va in vacanza, invece, mira dritto al cuore. Il film vanta protagonisti da cast stellare. Kate Winslet interpreta la disperata giornalista vittima di un amore non corrisposto. Cameron Diaz ha un enorme successo come produttrice di trailer, ma non riesce ad avere una relazione davvero profonda con qualcuno. Jude Law sembra un giovane scapestrato, ma nasconde un passato tragico e un lato irresistibilmente tenero. Jack Black si fida troppo in amore e spesso rimane scottato. Queste 4 persone troveranno il modo di incontrarsi scambiando casa e così voleranno le scintille!

Cosa guardare stasera se abbiamo voglia di un film comico, thriller, romantico o d’azione

Concludiamo con un film d’azione davvero accattivante con Ben Affleck come protagonista, The Accountant. Qui interpreta un giovane contabile autistico ma con delle straordinarie capacità di memoria e ragionamento. In realtà, conduce una doppia vita che lo porta a guadagnare somme incredibili con la malavita, anche grazie a un padre che l’ha educato in modo decisamente poco ortodosso. Ci sono scene di combattimento ben riuscite e una comicità di fondo che alleggerisce il tono del film. Lo troviamo disponibile su Netflix.

Approfondimento

Sono tutti impazziti per il film ora su Netflix con attori straordinari e regia magistrale da vedere subito