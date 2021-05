Ci sono delle situazioni complicate che possono capitare a tutti. Recentemente abbiamo parlato di un comune inconveniente che sarà familiare a molti: peli e capelli sui vestiti. E ne abbiamo proposto una rapidissima ed intelligente soluzione, spiegata in questo articolo.

Tutte queste problematiche hanno bisogno di avere soluzioni veloci ed intelligenti, per evitare brutte figure. Infatti spesso si tratta di inconvenienti che possono darci fastidio proprio prima di un evento sociale importante. Vediamo quindi un utilissimo metodo che possiamo fare a casa ed a costo bassissimo. Basta un semplice limone per risolvere un imbarazzante problema che colpisce tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco cosa ci succede

Vediamo una situazione in cui ci siamo trovati tutti. Dobbiamo uscire, e stiamo scegliendo che cosa metterci. Immaginiamo di aver bisogno di un bel maglione, ma vediamo tutti i migliori sono a lavare. Per cui continuiamo a cercare, ed alla fine ne troviamo uno buttato su una sedia. Il problema è che l’abbiamo già messo una volta, e adesso, purtroppo, puzza un po’ di sudore.

Ora sorge un dilemma: ce lo mettiamo lo stesso, rischiando di far sentire l’odore a tutti? Oppure scegliamo un maglione meno bello, ma perlomeno pulito?

Siamo fortunati, perché esiste una terza soluzione davvero geniale.

Un solo ingrediente fondamentale

Tutto ciò che dobbiamo fare è procurarci un limone o due, e prendere il contenitore vuoto di uno spruzzino. Ora versiamo un po’ d’acqua nel contenitore, e spremiamoci il limone dentro. Avvitiamo la testa dello spruzzino, ed agitiamo un po’. Ecco che abbiamo preparato la nostra soluzione in maniera velocissima.

Ora basta spruzzare un po’ di questo succo di limone sull’area che puzza, e per tutta la giornata avremo eliminato l’odore. Anzi, avremo anche ottenuto un bel profumo che non si mischierà affatto a quello del sudore.

Insomma abbiamo visto che basta un semplice limone per risolvere un imbarazzante problema che colpisce tutti. Però prendiamo un accorgimento: facciamolo solo una volta, e poi mettiamo a lavare il nostro indumento. Chiaramente questa è una misura di emergenza, non un’abitudine da prendere per sempre.