Ogni giorno, ci troviamo di fronte ad una grande varietà di imprevisti. E per questa ragione, è sempre bene trovare delle soluzioni. Possiamo trovare soluzioni più tradizionali, oppure altre più originali. Oggi ne vedremo una che appartiene a pieno titolo a quelle del secondo gruppo.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa si premura infatti spesso di dare consigli intelligenti per risolvere problemi comuni. Essi permettono di evitare fastidi senza però dover spendere per acquistare un oggetto preciso in ogni singola situazione. Ad esempio, in un articolo precedente abbiamo indicato come utilizzare un vaso per evitare danni all’orto da parte delle piante invasive.

Oggi vedremo un altro trucco, ma che riguarda la vita di tutti i giorni. È pazzesco ma tutti stanno portando un rasoio nella borsa per risolvere un insospettabile e fastidioso problema.

Quello che succede a tantissime persone

Sarà successo a tutti di avere un appuntamento importante. Può riguardare il lavoro, o la propria vita personale, ma succede che a volte dobbiamo presentarci ad eventi di grande peso per noi. In queste situazioni, è sempre fondamentale fare bella figura, ed essere presentabili.

Per questa ragione, è terribile quando siamo vestiti bene, e molto ordinati, ma abbiamo un problema serio ai pantaloni.

Di cosa si tratta

A volte, succede che sui nostri pantaloni rimangano dei residui di batuffoli di lana, capelli, e persino peli di cane, per chi ne possiede uno. Non ce ne accorgiamo, ma i pantaloni di alcuni materiali attirano pelucchi che accumulandosi danno un’impressione di sporco.

La soluzione però è molto semplice: basta portare sempre con sé un rasoio, anche con la lama usurata va bene. Passandolo leggermente sui pantaloni, vedremo che porterà via in men che non si dica ogni residuo. Se vogliamo, portiamo anche con noi una piccola spazzola per togliere ciò che resta.

È pazzesco ma tutti stanno portando un rasoio nella borsa per risolvere un insospettabile e fastidioso problema. Non vogliamo di certo avere un’aria trasandata e sporca, soprattutto nei momenti che contano. Per fortuna, un piccolo oggetto può salvare la situazione.