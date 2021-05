Un importante studio scientifico ha nuovamente posto l’accento sul consumo giornaliero di bevande zuccherate e l’insorgenza di alcune malattie. Le evidenze scientifiche hanno rilevato una stretta correlazione tra l’abuso di bevande piene di zuccheri e lo sviluppo di neoplasie intestinali, ossia di tumori. Nel presente articolo illustriamo i dati più importanti e le categorie di persone più esposte secondo quanto hanno rilevato i ricercatori.

Stile alimentare e sviluppo di tumori: quale correlazione esiste?

Non è la prima volta che le bevande zuccherate salgono sul banco degli imputati accusate dalla scienza e dalla medicina moderna. È ormai da tempo che si conoscono gli effetti nocivi sulla salute fisica e mentale di uno stile di alimentazione scorretto. Lo abbiamo evidenziato anche nell’articolo: “Il consumo eccessivo di questo tipo di farina potrebbe causare gravi problemi cardiovascolari secondo gli scienziati”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Non fanno eccezione le sostanze liquide che il corpo ingerisce. È incredibile cosa succede all’intestino quando si consumano ogni giorno queste bevande secondo la scienza. Lo studio, condotto da eminenti ricercatori statunitensi, ha posto in evidenza l’aumento del rischio in particolare nella popolazione femminile. Assumere bevande zuccherata in adolescenza e in età adulta aumenta il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto ad esordio precoce in particolare nelle donne.

È incredibile cosa succede all’intestino quando si consumano ogni giorno queste bevande secondo la scienza

Sebbene lo studio provenga dagli Stati Uniti, l’incidenza del tumore all’intestino anche in Italia è piuttosto elevata. Secondo alcune stime, ogni anno nel nostro Paese si effettuano più di 50.000 nuove diagnosi di tale forma di neoplasia. In ordine di frequenza tra le forme maligne, il tumore al colon-retto pare sia la seconda causa di insorgenza tanto negli uomini quanto nelle donne. Dati che fanno riflettere sull’importanza della prevenzione sicuramente.

I ricercatori della Washington University School of Medicine si sono interrogati sulle cause connesse tra tumori all’intestino nei paesi ad alto reddito e stile alimentare. I risultati hanno evidenziato che: oltre all’incidenza sullo sviluppo di diabete di tipo 2 e obesità, l’alto consumo di bevande zuccherate può aumentare il rischio di tumori all’intestino.

I ricercatori hanno analizzato cartelle cliniche e dieta di oltre 95 mila donne nell’arco di tempo compreso tra il 1991 e 2015. Dal campione è emerso che coloro che consumavano abitualmente una o più bevande zuccherate al dì raddoppiavano le possibilità di sviluppare un tumore intestinale. Inoltre, o dati hanno rilevato che l’insorgenza della malattia molto spesso avviene in età giovane, ossia prima di 50 anni. È incredibile cosa succede all’intestino quando si consumano ogni giorno queste bevande secondo la scienza. Il dato emerso, raccomandando i ricercatori, è sicuramente un invito a riflettere sulle abitudini che possono favorire uno stile di vita sano.

Approfondimento

Sono questi i 5 peggiori cibi che danneggiano il cervello e lo mandano il tilt secondo la scienza