Oggi, concedersi un tatuaggio è frequente. Potremmo dire che fa moda tatuarsi una data che ferma un ricordo o l’iniziale del nome di una persona cara. Si comincia già da adolescenti ad avere questo bisogno spasmodico di tatuarci il corpo. Per molti, quindi, è il corpo che ricorda i momenti importanti, non mi solo la mente. Cosa accade? Di cosa si ha paura? Di una mente fragile che non può ricordare?

Mettendo da parte queste riflessioni, oggi vogliamo soffermarci sulla sicurezza. Per comprendere che è molto importante per la scelta di un tatuaggio bellissimo queste sono le cose da controllare.

Atre strade per la bellezza

I tatuaggi possono anche sostituire il trucco. Si può fare il tatuaggio alle sopracciglia, alle labbra e infine la linea nera sugli occhi o, se si desidera, un intero trucco compreso di ombretto. Chi non sceglie il chirurgo plastico e vuole apportare piccoli miglioramenti, può essere allettato. Se si può migliorare il nostro aspetto perché no?

Un tatuaggio in sicurezza

Con la procedura del tatuaggio, si va sotto la barriera cutanea e rappresenta una ferita che può essere soggetta a infezioni. Le infezioni che si possono avere possono dipendere dall’inchiostro depositato in contenitori non chiusi bene.

Se proprio abbiamo deciso che il tatuaggio lo si vuole fare, informiamoci molto bene sul tatuatore.

La questione igienica è fondamentale. Gli aghi che userà per fare il nostro tatuaggio devono essere ermeticamente chiusi prima di usarli e iniziare il tatuaggio. Altrimenti è altamente pericoloso per le infezioni a cui si può andare incontro.

Disinfettare la parte con attenzione. Il tatuaggio sarà senz’altro bello, ma disinfettarlo frequentemente è il modo per proteggerci da infezioni batteriche e virali. Il consiglio è quello di farlo più volte al giorno per proteggere la salute e godere del bel risultato di un trucco sugli occhi. Chi non sogna di svegliarsi già truccata? Ormai da anni il sogno è diventato realtà.