La borsa è un accessorio indispensabile per ogni signora che si rispetti. Se per quanto riguarda il vestiario, la moda cambia in fretta, essa cambia ancora più in fretta quando si tratta di borse. Dalle grandi alle piccole, dalle rigide alle morbide, con un’infinità di colori, stampe, materiali. La varietà di borse per tutte le occasioni e tutte le età può far venire il capogiro anche alle più esperte blogger di moda.

Ma quali saranno le borse più trendy per l’estate 2021? La regola per essere sempre trendy quest’estate è molto semplice. Scopriamola insieme.

Addio mini pochette, ecco le borse alla moda per l’estate 2021

Nelle estati passate la regola per essere alla moda era portare con noi una borsetta di dimensioni ridotte. Pochette, borse a tracolla, ma anche piccoli zaini erano un must.

Per la gioia di chi ama portarsi dietro mille cose quando esce di casa, quest’anno la moda è cambiata. Addio mini pochette, ecco le borse alla moda per l’estate 2021. Se vogliamo essere all’ultimo grido, quest’anno sono un must le borse formato maxi. Ma andiamo più nel dettaglio.

Scegliamo una borsa formato maxi

Lasciamo nell’armadio le borsette, e tiriamo fuori la borsa maxi. Quest’anno vanno di moda le borse a tracolla formato maxi e, soprattutto, le borse modello ‘tote bag’ che si portano in spalla. Per quanto riguarda i colori, assolutamente sì alle stampe colorate, ma anche allo scamosciato. Il colore dell’estate 2021 è il rosa, quindi perché non scegliere una sfumatura che si intorni perfettamente al nostro outfit? Puntiamo, quindi, soprattutto sul bianco e sul dorato, per essere sempre all’ultimo grido. Per quanto riguarda il contenuto, finalmente potremo sbizzarrirci. Non solo chiavi, telefono o portafoglio. Mettiamo in borsa anche tutto il necessario per una gita al mare: crema solare, asciugamano, e borraccia. E soprattutto, non dimentichiamo l’oggetto più utile di tutti. Le nostre nonne avevano ragione, questo è veramente l’oggetto più utile da avere sempre in borsa.