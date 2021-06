Per vivere una vacanza da sogno non è necessario recarsi in qualche isola tropicale fuori dal mondo. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per passare giorni felici e spensierati in posti meravigliosi lo abbiamo qui in Italia. Alcuni luoghi del nostro Paese ricordano tanto le magnifiche isole caraibiche e delle Hawaii. In realtà si trovano a pochi passi da casa nostra.

Come questa spiaggia, bellissima e imperdibile, che si nasconde su un territorio dal fascino unico. È il sogno di ogni viaggiatore e la meta ideale per chi vuole dimenticare tutto per almeno un istante. Ecco la caletta da favola con mare turchese su un’isola mozzafiato.

Uno scorcio di paradiso al largo della Puglia

Non lontano dalle coste della Puglia emergono dal mare Adriatico le splendide isole Tremiti. Situate nella provincia di Foggia, sono la destinazione perfetta per una vacanza rilassante e senza compromessi. Sebbene la sede dell’amministrazione si trovi sull’isola di San Nicola, la più abitata e frequentata è senza dubbio l’isola di San Domino.

E proprio qui possiamo ammirare un panorama indescrivibile dalla parte di costa più bella dell’arcipelago pugliese, l’affascinante Cala Matano.

Ecco la caletta da favola con mare turchese su un’isola mozzafiato

Cala Matano si trova nella parte orientale dell’isola di San Domino, ed è una destinazione irrinunciabile per chi vi approda. È una piccola insenatura circondata da rocce calcaree e una verde macchia mediterranea. Il mare, neanche a dirlo, è formato da un’acqua perfettamente limpida e di un azzurro intenso. È un luogo talmente bello che anche Lucio Dalla ha voluto non solo prendervi casa, ma anche dedicargli il titolo di un album. Cala Matano è per lo più rocciosa, ma dotata di una spiaggetta attrezzata apposta per i turisti. La si può facilmente raggiungere percorrendo l’apposito sentiero sopraelevato, che offre un’atmosfera magica soprattutto durante le ore notturne.

Se l’articolo è piaciuto e non si può fare a meno di sognare altri posti incantevoli, si consiglia di immergersi in questa lettura.