Molto spesso i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato quanto sia importante seguire un’alimentazione ricca di frutta, verdura, omega-3, limitando il consumo di carne rossa. Infatti, un uso eccessivo di carne rossa e lavorata aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e di tumori. A tal riguardo, l’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro raccomanda di non superare 500 grammi di carne alla settimana per limitare i rischi. Per un giusto apporto di proteine, pertanto, la scelta migliore è preferire pesce, poca carne (magra) e proteine vegetali.

Ma, per quelle volte in cui non si vuol rinunciare al piacere del proprio palato, si possono adottare degli accorgimenti per limitare i danni. Come consigliato, ad esempio, nell’articolo “Scoperto l’incredibile frutto per i mangiatori di carne che pulisce l’intestino e allontana i tumori”, a proposito dei mirtilli rossi. E inoltre basta un pizzico di questa spezia antiossidante sulla carne per limitare i danni. Si tratta del pepe rosa, utilizzato spesso in cucina per i piatti di carne, pesce e anche per i dessert, grazie al suo gusto versatile.

Ad ogni modo, è bene precisare che il pepe rosa deve essere utilizzato con moderazione. Infatti è assolutamente sconsigliato per bambini, donne in gravidanza e per chi ha particolari disturbi gastrici e allergie.

Il pepe rosa arriva dallo Schinus molle, un albero sempreverde chiamato anche falso pepe, originario del Perù, Bolivia e Cile. Le sue bacche hanno una forma simile a quella del pepe e un gusto che lo ricorda, si utilizzano come spezie per aromatizzare le pietanze. Queste piccolissime bacche hanno notevoli proprietà, molto interessanti per il nostro organismo. Infatti, nella medicina popolare, si utilizzano come antidolorifico per mal di denti, dolori mestruali e come digestivo.

Ma secondo uno studio scientifico, il pepe rosa può essere molto utile all’organismo nella fase della digestione della carne. Ciò grazie all’elevata concentrazione di fenoli e alle notevoli capacità antiossidanti. In particolare, i ricercatori hanno comparato gli effetti antiossidanti del pepe nero, pepe verde e pepe rosa durante la digestione della carne. Queste tre spezie sono state aggiunte alla carne prima e dopo la cottura e la carne sottoposta al processo digestivo in vitro. Dai risultati è emerso che il pepe rosa, prima della cottura, è stato il più efficace nell’attività inibitoria dell’ossidazione lipidica, con una percentuale dell’80%. Pertanto, un pizzico di pepe rosa prima della cottura ridurrà gli effetti dell’ossidazione e perossidazione lipidica che si generano durante la digestione, limitando i danni.

