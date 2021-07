Ci sono alcuni cibi che possiamo davvero considerare nostri amici. Infatti, alcuni alimenti hanno delle proprietà che non tutti conoscono ma che possono davvero farci star bene. Le caratteristiche di alcuni cibi hanno il potere di aiutare il nostro organismo e possono farci raggiungere un benessere inaspettato. A tal proposito oggi vogliamo presentare le proprietà di un alimento delizioso che usiamo spesso per i condimenti, la cipolla.

Combattere il rischio di cancro ed eliminare la cellulite con questo alimento insospettabile

Non tutti ne sono a conoscenza ma a quanto pare, secondo alcune ricerche, la cipolla potrebbe ridurre il rischio di cancro allo stomaco. Lo studio, portato avanti da alcuni ricercatori dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con l’Istituto Farmacologico Mario Negri ha davvero prodotto risultati interessanti. Su un numero di 230 volontari affetti da tumore gastrico e 547 sani, si è evidenziato che coloro che mangiavano la cipolla 2 volte alla settimana avevano un rischio del 40% inferiore di contrarre il tumore allo stomaco. Per quanto entusiasmante, ovviamente si aspettano ulteriori accertamenti perché la scienza dovrà prendere in esame più campioni. Ma intanto questo è sicuramente un ottimo punto di partenza.

Per quanto riguarda la cellulite invece ecco quali proprietà contiene la cipolla

La cipolla sembra essere una grandissima alleata anche nella battaglia contro la cellulite. Questo problema accomuna soprattutto tantissime donne. E spesso può creare fastidio e disagio. Ma forse questo cibo potrebbe davvero aiutarci. Infatti, pare che il potassio e il magnesio contenuti in questo alimento, aiutino ad eliminare i liquidi in eccesso che i nostri tessuti trattengono. E sono proprio questi ultimi tra i responsabili della cellulite.

Dunque, sembra davvero che possiamo combattere il rischio di cancro ed eliminare la cellulite con questo alimento insospettabile. Con ulteriori ricerche e studi scientifici, sicuramente la risposta sarà ancora più decisa e netta. Ma intanto siamo a un ottimo punto di inizio che speriamo porti altre buone notizie.

